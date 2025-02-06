Бывший первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов умер в возрасте 66 лет. О его смерти сообщил в своем телеграм-канале председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами», — написал он.

Карасин рассказал, что Титов «обладал жестким характером», который был хорошо известен во внешнеполитическом ведомстве, где «его уважали, но часто и побаивались». Глава комитета Совфеда по международным делам также отметил, что Титов был незаурядным человеком, который «умел принимать и отстаивать собственные решения».

«Скажу прямо, для меня случившееся — большое личное горе! Владимир Геннадьевич навсегда останется с нами и в нас. Царствие ему Небесное», — заключил он.

Карасин не назвал причину смерти Титова.

Владимир Титов родился в 1958 году, окончил МГИМО в 1980 году. С 1993 по 1997 год занимал должность советника-посланника России в Швеции. С 1997 по 1999 год возглавлял Второй европейский департамент МИД. В 1999 году был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Болгарии, где проработал до 2004 года. С 2004 по 2005 год Титов занимал позицию директора Департамента кадров и члена Коллегии МИД.

В 2005 году Титов стал заместителем министра иностранных дел и проработал в этой должности до 2013 года. Параллельно с этим, с 2009 по 2012 год, он также участвовал в работе Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб национальным интересам.

В апреле 2013 года занял позицию первого заместителя главы МИД, которую занимал до 29 июля 2024 года. После достижения Титовым предельного возраста для госслужащих (65 лет) в 2023 году президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении его полномочий на один год. В сферу ответственности Титова входили отношения со странами Европы, а также административные вопросы работы ведомства.

За свою работу Титов был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV, Александра Невского и Почета, а также другими государственными наградами.