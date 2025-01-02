В Подмосковье на 75-м году жизни умер полковник авиации Виктор Алкснис — бывший депутат Госдумы, соратник экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, автор телеграм-канала «Черный полковник». Об этом сообщила вечером 1 января его дочь Ирина Алкснис.

Она рассказала, что «последние три дня» отец провел в сосудистой реанимации Мытищинской областной клинической больницы, и выразила благодарность ее персоналу за заботу о нем и помощь родным.

«Чтобы предотвратить спекуляции. В ночь на 30 декабря у папы случился геморрагический инсульт, он сразу впал в глубокую кому. <…> Как только появится информация о похоронах, я ее немедленно сообщу», — написала Ирина в ночь на 2 января в канале «Черный полковник».

Последний пост от имени самого Алксниса в канале датирован 28 декабря. В нем бывший депутат и военный рассуждал об извинениях, которые президент Владимир Путин принес лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву из-за крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане 25 декабря вследствие «трагического инцидента» в российском воздушном пространстве.

О смерти Алксниса написали или так или иначе упомянули некоторые военные блогеры, соболезнования выразила жена Стрелкова Мирослава Регинская.

«Советский офицер, патриот, всю свою жизнь защищавший наших соотечественников в бывших республиках. Виктор Имантович горячо поддерживал Русскую Весну. <…> Честный, несгибаемый, не отступавший от своих идеалов — таким всегда был Виктор Алкснис. Всем нам будет очень его не хватать. Скорбим», — написала она.

Виктор Алкснис — внук российского военачальника Якова Алксниса, который в 1937 году был арестован, в 1938-м расстрелян, в 1950-е реабилитирован. Родился 21 июня 1950 года в селе Таштагол (ныне город областного подчинения) Кемеровской области, где его родители работали на железном руднике.

В 1957 году после реабилитации деда семья переехала из Сибири в Ригу. Окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса. Служил в советской, затем в российской армии до октября 1992 года, будучи противником независимости Латвии. В интервью «Аргументам недели» в августе 2022 года Виктор Алкснис рассказывал, что в независимой Латвии ему предлагали пост министра обороны, но он отказался.

Политическую деятельность начал в 1988 году с того, что публично выступил против постановки цели выхода Латвии из СССР. В августовском путче 1991 года поддержал ГКЧП. В интервью порталу «Накануне» в 2021 году Алкснис назвал тогдашние действия путчистов «последней отчаянной попыткой сохранить единство страны». Он выразил мнение, что президент СССР Михаил Горбачев несет персональную ответственность за то, что «привел к краху огромную страну».

Алкснис вспоминал, что еще в 1991 году, выступая на последнем заседании Верховного Совета СССР, заявил о неизбежности войны между РСФСР и Украиной в связи с развалом Союза.

В 1989-1991 годах был народным депутатом СССР, в 1990-1991 годах — депутатом Верховного совета Латвии.

До 1992 года Алкснис также занимал должность старшего инженер-инспектора штаба ВВС Прибалтийского военного округа. В октябре 1992-го он уехал из Латвии в Россию. Политик рассказывал, что в Латвии против него завели дело по статье об «измене Родине» за деятельность, направленную против выхода республики из состава СССР». После этого он был в стране нежелательной персоной.

В 2000-2007 годах был депутатом Госдумы третьего и четвертого созывов, с 2013-го по 2015-й возглавлял городское поселение Тучково в Московской области.

В январе 2020 года Алкснис начал вести телеграм-канал «Черный полковник». В его шапке он так объяснил название: «Почему “черный полковник”? Так меня в 90-годы называли либеральные СМИ, обвиняя в желании устроить военный переворот». В феврале 2022 года Виктор Алкснис поддержал начало специальной военной операции на Украине, но впоследствии критиковал действия российского Минобороны.

В феврале 2023 года Алкснис дал интервью спецкору RTVI Алексею Сочневу, где среди прочего высказал мнение, что «только жесткая позиция России и понятие Западом, что Россия может причинить им неприемлемый ущерб, может позволить заставить их сесть за стол переговоров и честно вести их, учитывая интересы России, а не только условного Запада». Он также заявил, что «без применения тактического ядерного оружия не обойтись».

«Я думаю, что демонстрацией политической воли и решимости идти до конца, мы могли бы снять напряженность с Украиной и урегулировать конфликт, добившись всех тех целей, которые Россия хотела», — сказал тогда Алкснис.