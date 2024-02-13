В возрасте 71 года умер герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин, командовавший 9-й ротой в Афганистане. Об этом «Коммерсанту» сообщили в общероссийской организации военных инвалидов «Воин», которую он возглавлял.

Востротин скончался в загородном доме, пишет «Ъ». Причиной стало тяжелое заболевание, с которым он боролся на протяжении последних двух лет.

«Коммерсантъ» отмечает, что генерал-полковник не дожил два дня до 35-летия вывода войск из Афганистана.

Валерий Востротин родился 20 ноября 1952 года в городе Касли Челябинской области. В разные годы он обучался в Суворовском училище, Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, Военной академии им. Фрунзе и Академии Генштаба Вооруженных сил России.

С 1975 по 1982 год Востротин занимал руководящие посты в подразделениях 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка, в том числе руководил 9-й парашютно-десантной ротой в Афганистане.

Впоследствии 9-я рота стала известна благодаря захвату и бою за безымянные высоты, отмеченные на карте как 3234 и 3228. Речь идет о событиях 7 января 1988 года в Афганистане, когда бойцы в течение 12 часов держали оборону высоты, что позволило разблокировать дорогу к городу Хост и возобновить снабжение войск СССР. В 2005 году на российские экраны был выпущен фильм «9 рота» режиссера Федора Бондарчука, в котором описывается один из боев.

Кроме того, Востротин принимал участие в штурме дворца Таджи-Бек (дворец Амина) в Кабуле. В 1988 году ему присвоили звание Героя Советского Союза за проявленные мужество и героизм.

В период с 1994-го по 2003 год Востротин занимал должность замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий. После этого был депутатом Госдумы четвертого созыва.