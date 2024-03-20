Российский бизнесмен Олег Кан, известный как «крабовый король», умер более года назад, сообщил один из его представителей во время заседания Арбитражного суда Приморского края по иску Генпрокуратуры к дальневосточным рыбопромышленникам. В соответствии с этим дело просят закрыть, передает РИА Новости.

«Обнаружили информацию о том, что ответчик Кан Олег Кымхакович, 16 апреля 1967 года рождения, скончался 14 февраля 2023 года. В отношении него открыто наследственное дело», — сообщил адвокат ответчика со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

При этом представитель Генпрокуратуры усомнился в словах защиты и заявил, что в ЗАГСе нет информации о смерти Кана.

На сайте ФНП при вводе данных Кана появляется информация о наследственном деле по факту смерти Кана Олега Кымхаковича. Его в 2023 году открыла нотариус Людмила Семенец.

Информация о смерти сахалинского предпринимателя появилась в нескольких региональных телеграм-каналах в конце февраля 2023 года. Тогда сообщалось, что он скончался в Лондоне от рака поджелудочной железы, и его похоронили в Южной Корее.

Однако адвокат бизнесмена Константин Трапаидзе опроверг эти сообщения и назвал их «преднамеренным вбросом». Также информацию о гибели Кана не подтвердили в Приморском суде, где рассматривалось уголовное дело в отношении преступных действий бизнесмена.

Уголовные дела против Олега Кана

В отношении Кана заведено несколько уголовных дел. В частности, «крабового короля» обвиняют в организации убийства (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году. Бизнесмен находится в международном розыске.

В конце января 2024 года по этому делу гособвинение запросило для Кана 19 лет колонии строгого режима. По данным следствия, предприниматель подозревал Пхиденко в покушении на свою жизнь, а потому решил решил его убить.

Как следует из материалов дела, Кан нашел для этого некоего исполнителя, а также пособника, местного жителя Дмитрия Полякова, который вел «деловые переговоры» с Пхиденко и приглашал его во Владивосток. После преступления Кан уехал за границу, его заочно арестовали. Полякова задержали и приговорили к семи годам лишения свободы.

В ходе другого уголовного дела следствие установило, что Олег Кан в период с 2014 по 2019 года вместе с соучастниками занимался контрабандой крабов за границу. В общей сложности бизнесмен продал зарубежным партнерам более трех тысяч тонн краба стоимостью 2,6 млрд рублей.

Также, по данным суда, Кан уклонялся от уплаты таможенных платежей и налогов на сумму свыше 3,6 млрд рублей. Рыбопромышленника обвинили по четырем статьям: создание и руководство преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ), контрабанда стратегически важных ресурсов (ч. 3 ст. 226 УК РФ), уклонение от уплаты таможенных платежей (ч. 4 ст. 194 УК РФ) и уклонение от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Кроме того, 23 января 2024 года Генпрокуратура подала два иска на 376 млрд рублей к Олегу Кану и другому крупному бизнесмену в сфере рыбного промысла Дмитрию Дремлюге, который также является фигурантом нескольких уголовных дел в России и сейчас живет за границей. Ответчиками по этому иску проходят 31 компания и 29 физических лиц.