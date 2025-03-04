В ночь на 4 марта в Москве скончался бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов, пишет «Ъ-Прикамье». По данным близкого к семье экс-чиновника источника, Клебанов умер в одной из столичных больниц на фоне тяжелого заболевания.

В последнее время бывший министр находился под домашним арестом в рамках возбужденного против него в Башкирии уголовного дела.

Клебанов, по данным следствия, являясь членом совета директоров АО «Башкиравтодор», в мае 2023 года потребовал 5 млн руб. у руководства ООО «Киви» за ускорение оплаты по договорам подряда, грозя проблемами в случае отказа.

Советский райсуд Уфы сначала арестовал экс-министра, а позже перевел его под домашний арест. Свою вину по делу о взяточничестве Клебанов полностью признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания о совершении преступления «другим лицом».

В начале октября 2024 года Басманный районный суд Москвы отправил под арест исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, он получил взятку в размере 37 млн рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство и помощь в заключении госконтрактов на строительство дорог.

Посредником при передаче взятки следствие считает бывшего министра транспорта Башкирии Клебанова.