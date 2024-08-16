Одного из пилотов бомбардировщика Ту-22М3, который накануне разбился в Иркутской области, спасти не удалось, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев со ссылкой на органы военного командования Минобороны.

«Работы на месте крушения военного самолета ТУ-22М3 продолжались всю ночь. К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России. Искренние соболезнования родным и близким погибшего летчика. Это действительно тяжелая утрата», — написал Кобзев в телеграм-канале.

По его словам, у остальных пилотов травмы различной степени тяжести, пострадавшие госпитализированы.

«Специалистам сейчас предстоит определить точную причину крушения. Вчера предварительной версией была техническая неисправность», — отметил губернатор.

Вечером 15 августа бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета. По информации «Ъ», самолет вылетел с авиабазы «Белая» в Усольском районе. Бомбардировщик упал в Черемховском районе, к северо-западу от Иркутска.

Ту-22М — семейство советских и российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Задача таких самолетов заключается в поражении управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей. Ту-22М3 входят в состав дальней авиации ВКС России.

Кобзев изначально писал, что все четыре члена экипажа успели катапультироваться, и их нашли живыми. По его словам, самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

Очевидцы сообщили IRK.ru, что судно загорелось в воздухе, из него выпрыгнули два человека с парашютами. Жители села Михайловка рассказали телеграм-каналу «Осторожно, новости», что самолет разбился неподалеку от въезда в населенный пункт, перед этим он начал гореть.

СКР возбудил дело по ст. 351 УК (нарушение правил полетов). Предварительной причиной ЧП назвали техническую неисправность.