Один из полицейских, пострадавший в результате нападения на пост ДПС в чеченском Ачхой-Мартане 7 апреля, умер от полученного ножевого ранения. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Чеченской Республике.

По данным ведомства, около 21:00 местный житель напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС.

«В результате нападения полицейские получили ножевые ранения. От полученного ножевого ранения один полицейский скончался. Ответным огнем нападавший был ликвидирован», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК).

Телеграм канал «112» писал, что инцидент произошел на улице Кадырова в городе Ачхой-Мартан. По данным Baza, нападавшим оказался 17-летний юноша, живший «всего в километре от поста» ДПС.

«Около 21 часа подросток пришел к посту на улице Ахмата Кадырова и ударил ножом в грудь 38-летнего прапорщика Рамзана Д. После этого [он] напал на 20-летнего Расула И.», — говорится в телеграм-канале.

В феврале 2025 года трое мужчин напали на полицейского в Дербенте. По данным СУ СК по Дагестану, один из нападавших отобрал у правоохранителя табельный пистолет и не менее восьми выстрелил в него. Mash писал, что нападавшими оказались сын бывшего главы Табасаранского района Дагестана Сандро Шахмагомедов и его друзья, их арестовали. Раненый полицейский перенес сложную операцию, врачам удалось спасти его ногу от ампутации.