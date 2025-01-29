Последний управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня умер ночью 28 января в возрасте 94 лет. Об этом рассказала РИА Новости его дочь Алла.

«Правда… Это [произошло] вчера ночью глубокой в 23.20», — сказала она.

Как пишет телеграм-канал Shot, Шкабардня долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Тело мужчины обнаружили его дети в частном доме в поселении Московский. По предварительным данным, на нем не нашли следов насилия.

Михаил Шкабардня родился в 1930 году в семье потомственных кубанских казаков. В 1954 году окончил Новочеркасский политехнический институт, в том же году устроился на работу на Краснодарский завод электроизмерительных приборов, где проработал 14 лет. Покинул предприятие в статусе главного инженера предприятия.

В 1971 году Шкабардня стал заместителем руководителя Главного управления по производству электроизмерительных приборов и средств телемеханики Министерства приборостроения СССР. В 1974 году перешел с должности главы «Союзэлектроприбора» на позицию начальника технического управления Министерства приборостроения. С 1976 по 1979 год руководил Научно-техническим управлением ведомства.

В 1980 году Шкабардня был назначен главой Министерства приборостроения. В том же году защитил звание доктора технических наук. С 1982 по 1987 год заведовал кафедрой автоматизированной системы управления технологическим процессом в МЭИ. В эти же годы получил научную степень профессора.

В 1989 году Шкабардня занял должность управляющего делами Совета министров СССР. В 1990 году получил звание Героя социалистического труда указом президента СССР за заслуги в создании и проведении испытаний многоразовой ракетно-космической системы «Энергия — Буран».

Среди наград Шкабардни — орден Октябрьской революции, орден Трудового красного знамени, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Почета, а также Госпремия СССР. В декабре 1990 года вышел на пенсию в статусе персонального пенсионера союзного значения.

В октябре 2024 года умер генерал-майор в отставке Алексей Зазулин, который был первым главой управления по политико-воспитательной работе МВД СССР и другом маршала Георгия Жукова.