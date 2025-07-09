Пятилетний мальчик, закрывавший маму во время удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Курске, умер во время транспортировки в Москву. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в телеграм-канале.

По его словам, врачи сделали все возможное для спасения мальчика, но травмы оказались «слишком тяжелыми» — у ребенка было 30% ожогов тела, что «крайне и крайне много для маленького человека».

«Сложно подобрать слова, которые выразят нашу боль. Это невосполнимая утрата. Самые искренние соболезнования семье. Окажем им всю необходимую помощь и поддержку», — написал Хинштейн.

Врио курского губернатора охарактеризовал атаку ВСУ на городской пляж как «не просто варварство», а как «преступление против самой человеческой сути». «Верю, что это зло не останется безнаказанным», — добавил Хинштейн.

Вечером 8 июля ВСУ атаковали городской пляж в Курске. Александр Хинштейн заявил, что погибли трое мужчин, один из которых сотрудник Росгвардии. Он выехал на пляж вместе с товарищем после того, как появились сообщения об атаке БПЛА.

«Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошел второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил», — писал Хинштейн в своем телеграм-канале. Врио губернатора выразил соболезнования семье погибшего и заявил, что его представят к государственной награде за помощь людям.

Всего в результате удара по пляжу пострадали семь человек, среди них был пятилетний мальчик. Утром 9 июля Хинштейн сообщал, что его вместе с мамой перевели в Москву. Состояние пострадавших медики оценивали как тяжелое и средней степени тяжести.

Хинштейн назвал удар ВСУ «беспрецедентным по своей жестокости». «Летним вечером, в праздник, в место, где даже близко нет военных объектов. Где отдыхали люди вместе с детьми. Уверен, что все причастные к этой варварской атаке получат по заслугам!» — отметил врио главы Курской области.