Режиссер Юрий Кара умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Союз кинематографистов России.

«Ушел из жизни кинорежиссер Юрий Кара («Завтра была война», «Воры в законе», «Мастер и Маргарита» и др. фильмы). В Ялте. Внезапно. Светлая память», — написала в своем телеграм-канале киножурналист Наталья Боброва.

По информации «Московского Комсомольца», постановщик «Мастера и Маргариты» умер после перенесенного инфаркта.

Дата прощания и похорон в настоящий момент не определена, пишет «Интерфакс».

В марте Кара сообщил о перенесенном инфаркте агентству городских новостей «Москва».

«Я сейчас уже дома нахожусь. Действительно, после инфаркта, но я дома. Буду восстанавливаться, самочувствие до сих пор не очень хорошее», — говорил режиссер.

За несколько месяцев до этого постановщик отметил свое 70-летие. Кара родился в Донецке, переехал в Москву после окончания школы. В столице получил первое вышее образование в институте стали и сплавов (МИСИС).

В 1978 году будущий постановщик «Мастера и Маргариты» вернулся в Донецк, куда был направлен по распределению. В родном городе он написал кандидатскую диссертацию, однако отказался от защиты научной степени.

Вернувшись в Москву, Кара попал на режиссерский курс Сергея Герасимова во ВГИК. Его дипломной работой стала художественная лента «Завтра была война», основой сценария для которой послужила повесть Бориса Васильева.

Уже после окончания учебы во ВГИКе, Кара добавил в картину несколько сцен для того, чтобы увеличить фильм до полнометражного формата. Фильм принес постановщику Золотую медаль им. Довженко Довженко «За лучший военно-патриотический фильм», а также добился успеха на фестивалях в Испании, Франции, Германии и Польше. Позднее картину продали в 48 стран.

В конце восьмидесятых Кара завершил работу над фильмом «Воры в законе», зрителями которой стали 40 млн человек в СССР. В 1990 году режиссер представил экранизацию новеллы «Пиры Валтасара» из романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема».

Самой популярной работой Кары стала экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В 1991 году, когда права на текст перешли в общественное достояние, он заключил контракт на съемки.

Работа над «Мастером и Маргаритой» была завершена в 1994 году. К тому моменту уже был принят новый закон, вернувший права на роман наследникам Булгакова, из-за чего фильм Кары не был выпущен в прокат.

Режиссер рассказывал, что от продюсеров экранизации потребовали $1 млн, а после отказа с их стороны права на съемки фильма по культовому роману Булгакова были проданы в Голливуд. Премьерный показ фильма Кары в России прошел в Санкт-Петербурге лишь в 2011 году.

В новом десятилетии Кара продолжил работу постановщика на таких проектах, как «Интересные мужчины», «Я — кукла» и «Звезда эпохи», где он творчески переосмыслил биографию советской актрисы Валентины Серовой.

В 2007 году Кара выпустил фильм о первопроходце освоения космоса Сергее Королеве, а спустя восемь лет развил идеи этой ленты в картине «Главный».