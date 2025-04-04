Один из шести приморских моряков, пострадавших в результате пожара на судне Crystal Asia в Пусане Южной Корее, умер в больнице. Об этом сообщает пресс-служба государственной инспекции труда в Приморском крае.

Моряк умер 1 апреля в больнице Пусана, уточнило российское генконсульство. Четверо других членов экипажа продолжают проходить реабилитацию в местных клиниках, еще один вернулся к работе. Ведомство находится на связи с капитаном судна, представителями компании-судовладельца и местной компанией-агентом.

Госинспекция проводит внеплановую выездную проверку работодателя — компании «Транс Винд Флот» — и расследование смертельного несчастного случая.

Пожар на рефрижераторном судне «Crystal Asia» произошел утром 26 марта в 8 км от порта Камчхон (Пусан, Южная Корея). В машинном отделении судна произошел взрыв, предположительно, из-за неисправности турбины главного двигателя, сообщили в приморской госинспекции труда.

В результате взрыва шесть моряков были госпитализированы, все пострадавшие — жители Приморья, сообщали в пресс-службе представительства МИД России во Владивостоке. Всего на борту были 23 члена экипажа, из них один гражданин Беларуси, остальные — россияне. В дипмиссии говорили, что экипаж останется на судне, пострадавших будут отправлять на родину по мере выздоровления.