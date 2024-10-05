Бывший главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Папорова умерла в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

«К сожалению, Татьяны Папоровой не стало. Прощание пройдет завтра в 11:00 по адресу: Маросейка, д. 5, стр. 2», — сказали в пресс-службе изданию РБК.

По данным телеграм-канала Shot, у Папоровой было злокачественное заболевание крови — множественная миелома. Она скончалась накануне в своей квартире в Останкино.

Папорова проработала в «Союзмультфильме» более 40 лет, пост главного редактора студии она занимала с 2006 года. Она сама писала сценарии, а также руководила созданием «Чебурашки», «Ну, погоди!», «Бременских музыкантов» и других мультфильмов. В советское время Папорова вместе с японской киностудией работала над «Приключениями пингвиненка Лоло».

В ночь на 4 октября в возрасте 90 лет умерла заслуженный художник России Марина Восканьянц, которая с 1959 по 1991 год была одним из ведущих художников-мультипликаторов киностудии «Союзмультфильм». Она участвовала в создании таких мультфильмов, как «Большие неприятности», «Три толстяка», «Дюймовочка», «Сказка о золотом петушке» и многих других.