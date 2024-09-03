Женщина, которая была госпитализирована после атаки беспилотников на Саратовскую область 26 августа, умерла в больнице. Об этом сообщили ТАСС в региональном минздраве.

«Скончалась», — сообщили агентству в ведомстве, отвечая на вопрос о состоянии пострадавшей. Подробности в министерстве не уточнили.

Женщину доставили в медучреждение в тяжелом состоянии, после операции она находилась в реанимации.

Утром 26 августа беспилотники атаковали Саратов и Энешель. По словам губернатора региона Романа Бусаргина, был частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади.

«К сожалению, есть пострадавшие. В тяжелом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте. Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме», — писал в телеграм-канале глава региона.

Губернатор также подтвердил, что после атаки БПЛА есть повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина в Энгельсе.