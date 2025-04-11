Девочка, пострадавшая в результате крушения батискафа «Синдбад» в Египте, скончалась в больнице. Об этом сообщил «Известиям» ее отец.

Смерть ребенка констатировали в среду, 9 апреля. Девочка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Таким образом, число погибших при крушении батискафа в Египте возросло до семи человек.

27 марта в 1 км от берега во время подводной экскурсии в Египте произошла авария батискафа «Синдбад» с 45 российскими туристами. Тогда сообщалось о шести погибших россиянах, в том числе двоих детей. Губернатор провинции Красное море Амр Ханафи рассказал, что помимо граждан России на борту были пятеро египтян в составе экипажа, а также граждане Индии, Норвегии и Швеции.

Согласно предварительной версии, причиной крушения батискафа стало столкновение с рифом. Следователи считают, что судно начало тонуть еще у причала, в тот момент, когда туристы поднимались на борт.

По факту крушения батискафа «Синдбад» российские возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц; максимальное наказание — семь лет лишения свободы).