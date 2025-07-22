В Москве умерла председатель Верховного суда (ВС) России Ирина Подносова. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс». Ей был 71 год, причина смерти не уточняется.

Собеседник ТАСС уточнил, что Подносова скончалась «после тяжелой болезни». Других деталей не приводится. Она возглавила Верховный суд 17 апреля 2024 года после смерти Вячеслава Лебедева.

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 22 июля 2025 года ушла из жизни председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Леонидовна Подносова. <…> Коллектив Верховного Суда Российской Федерации выражает искренние соболезнования родным и близким Ирины Леонидовны Подносовой», — говорится на сайте ВС.

«Ведомости» ранее писали, что Подносова была единственным кандидатом на пост главы Верховного суда. По данным издания, обсуждение ее кандидатуры заняло около 10 минут.

Ирина Подносова родилась в 1953 году в Пскове. В период с 1990 по 2013 годы она работала в Лужском городском суде Ленинградской области: сначала занимала должность судьи, а затем — председателя. В 2018 году Подносова стала главой Второго апелляционного суда, а в июле 2020-го — заместителем председателя Верховного суда, возглавив Судебную коллегию по экономическим спорам.

Она училась в ЛГУ им. А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) параллельно с будущим президентом России Владимиром Путиным, окончив вместе с ним в 1975 году юридический факультет по специальности «правоведение».