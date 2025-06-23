Бывший начальник отдела полиции №11 Екатеринбурга полковник в отставке Владимир Пилюшенко, найденный мертвым в своей квартире 16 июня, оставил предсмертную записку. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на одного из близких мужчины.

По предварительным данным, Пилюшенко покончил с собой. По словам собеседника E1.ru, записка состоит из «двух страниц сумбурного текста», при этом о причинах предполагаемого суицида в ней не говорится.

«Почерк — 100% его, но сбивчивый. Стандартные фразы: „Прошу никого не винить в моей смерти“. Пишет в таком духе, что все нормально, жил красиво и просит похоронить его красиво», — рассказал источник издания.

По его словам, из записки видно, что Пилюшенко писал ее «в несколько приемов, дописывал некоторые моменты, перескакивал с одного на другое».

«По некоторым фразам можно было бы предположить, что он в измененном состоянии сознания, но объективных подтверждений этому пока нет», — рассказал близкий покойного.

Комментируя слухи о том, что полковник мог быть убит или страдал от какого-то заболевания, источник E1.ru заявил, что решение уйти из жизни «было только его». Близкий Пилюшенко утверждает, что отставной полицейский «был не такой человек, которого можно было бы запугать, сломать». Мужчина была крепким для своего возраста, занимался спортом, «никого и ничего не боялся».

«Никто не мог его принудить ни к чему. Мы не знаем, почему он принял такое решение, но оно было только его», — подчеркнул собеседник издания.

Один из друзей Пилюшенко в свою очередь высказал мнение, что у полковника не было причин совершать самоубийство. Он жил «жил полной жизнью», имел большую квартиру, парк люксовых автомобилей, увлекался мотоциклами, не был склонен к переживаниям.

Коллеги Пилюшенко в разговоре с изданием также отметили, что он «не бедствовал» и, со слов родственников, ничем не болел.

«Но те, кто видел его в последние два месяца, рассказали, что он был каким-то напряженным и осунувшимся. Без блеска в глазах. <…> Другие думают, что у него могли быть проблемы из-за его прошлой работы в полиции. Он унес эту тайну с собой на тот свет», — сказал один из бывших сослуживцев Пилюшенко.

Коллеги называют покойного профессионалом, который «не делал гадостей» и «адекватно» относился к личному составу, но в то же время мог действовать жестко. В 2021 году суд признал незаконным отказ ГУ МВД России по Свердловской области дать Пилюшенко отпуск перед увольнением. Суд постановил выплатить полковнику денежное довольствие в размере более 84 тыс. рублей и компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей.