В столице Таиланда — Бангкоке — был объявлен режим ЧС из-за мощного землетрясения магнитудой 7,7 в соседней Мьянме. Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов рассказал RTVI, чем уникальны подобные землетрясения, как оцениваются последствия разрушений и может ли современная наука спрогнозировать такое ЧП заранее.

Согласно сейсмической статистике за последние 130 лет, землетрясения с магнитудой от 7 до 7,9 происходят на планете примерно 16-17 раз в год, отметил Завьялов. Он отметил, что, хотя само землетрясение произошло в Мьянме, большая часть сообщений о его последствиях пришла из Бангкока.

«Между ними расстояние — где-то 1-1,5 тыс. километров. Возможно, это связано с тем, что Бангкок — это огромный мегаполис с большим количеством высотных зданий. Возможно, на высоких этажах люди и чувствовали эти сотрясения. А возможно, там это еще зависит и от качества фундаментов, на которых выстроены эти здания», — пояснил сейсмолог.

Говоря о последствиях землетрясения, ученый обратил внимание на наличие минимум двух населенных пунктов в эпицентральной зоне.

«Национальный центр информации о землетрясениях Соединенных Штатов оценивает экономические и людские потери, и они дали красный уровень опасности. По количеству жертв — это от 1 тыс. до 10 тыс. человек, а по экономическим потерям — от 1 млрд долларов до 10 млрд долларов. Это их оценка. Эти оценки зависят от полноты информации об инфраструктуре, то есть о населении, о количестве жителей, типах застройки и так далее», — сказал он.

Говоря о возможности повторения катастрофы, Завьялов отметил, что волны от произошедшего землетрясения уже прокатились по всей планете и были зарегистрированы всеми сейсмическими станциями.

«Повторный толчок, или, как мы его называем, “афтершок”, произошел через 12 минут после основного толчка. Он произошел примерно в 15—20 км к югу от главного толчка. К настоящему моменту зарегистрировано еще четыре афтершока, но их магнитуда не превышает 5», — сказал он.

Сейсмолог добавил, что землетрясение в Мьянме нельзя было спрогнозировать. По его словам, прогноз подземных толчков такой мощности — это «глобальная проблема всего человечества», которая вряд ли будет решена в ближайшие десятилетия.

«Скорее всего, в таком краткосрочном аспекте, когда люди утром проснулись, включили телевизоры и диктор в конце новостей объявляет: “Сегодня в нашем регионе произойдет землетрясение с магнитудой от 7 до 8, и его очаг будет находиться на глубине до тридцати трех км в земной коре”, — такого еще долго не будет», — пояснил Завьялов.

Он также уточнил, что в настоящий момент ведутся исследования в этом направлении, однако методики, которая позволила бы давать «экономические целесообразные» прогнозы, на сегодня не существует.

«Давайте представим себе, что объявляется прогноз на такой мегаполис, как Токио или Пекин, — а это многомиллионные города, мегаполисы. И что делать администрации этих мегаполисов? Эвакуировать население? Хорошо, давайте объявим эвакуацию. Перекроем газоснабжение, отключим электричество и так далее. Хорошо, если землетрясение произойдет, — и тогда все будут аплодировать ученым, которые дали такой прогноз, и главе региона, что он предпринял такие эффективные действия, в результате чего удалось избежать жертв. А если землетрясение не произойдет? Вы представляете, какие экономические убытки за этим стоят?» — пояснил сейсмолог.

Завьялов обратил внимание на то, что существующие методы дают возможность строить лишь вероятностные суждения о том, произойдет ли землетрясение на основании данных о нескольких параметрах — таких, как, например, изменение уровня воды в скважинах или усиление сейсмической активности в области слабых магнитуд и так далее.

Ученый отметил, что таких прогностических параметров насчитывается несколько сотен. Такой набор предвестниковых параметров в одних случаях «срабатывает», однако в большинстве других случаев может «не сработать».

«Природа настолько многогранна, что каждое землетрясение — так же, как и каждый человек — уникально», — добавил он.

В качестве примера работы с научными прогнозами сейсмолог привел опыт экспертного совета по прогнозу землетрясений и извержения вулканов, который работает на Камчатке на протяжении почти 40 лет и проходит с участием представителей МЧС.

«Результаты своего еженедельного рассмотрения они формируют в виде справки, и справка эта направляется в том числе и в администрацию Камчатского края. А уже решение о том, что с этим делать и как поступать, принимает руководство администрации. Ученые решения не принимают, они дают только свое видение проблемы на данный момент, исходя из накопленных уже знаний, и все», — сказал он.