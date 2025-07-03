Причиной автокатастрофы на западе Испании, в которой погибли футболист «Ливерпуля» 28-летний португалец Диогу Жота и его брат Андре да Силва, стало лопнувшее колесо Lamborghini, в котором они ехали ночью. Об этом сообщили BBC в подразделении местной полиции.

«По имеющейся у нас на данный момент информации, автомобиль Lamborghini попал в ДТП и съехал с дороги из-за лопнувшей шины во время обгона. Это произошло в 0:30 ночи в муниципалитете Сернадилья в провинции Самора. Автомобиль загорелся, двое пассажиров погибли», — приводит «Би-би-си» устное заявление, полученное от испанской Гражданской гвардии.

Футбольная карьера

Диого Жота, чье полное имя Диого Жозе Тейшейра да Силва, родился 4 декабря 1996 года. Он стал использовать имя Жота (так в португальском языке называется буква J), чтобы отличаться от других игроков футбольной молодежной академии с популярными в Португалии именами Диого и Силва.

В 2014 году, когда Диого было 18 лет, он начал карьеру на родине в клубе «Пасуш де Феррейра», после чего его «быстрый прогресс» заметили в мадридском «Атлетико», куда он перешел в 2016-м. Однако в сезоне 2016—17 годов он так и не вышел на поле за испанцев и провел его как арендованный игрок в «Порту», забив восемь голов в португальской Примейре и получив опыт в Лиге чемпионов.

В следующем сезоне 2017-18 годов футболиста арендовал у «Атлетико» английский «Вулверхэмптон», где он забил 17 мячей, что помогло команде стать победителем Чемпионшипа — второго по значимости дивизиона в Англии после Премьер-лиги — и впервые за шесть лет выйти в саму Премьер-лигу. После этого Жота официально перешел к «волкам».

В сентябре 2020 года состоялся его трансфер из «Вулверхэмптона», который в свое время приобрел его за €14 млн, в «Ливерпуль», купивший игрока уже за €44,7 млн.

«Жота не терял времени даром и продемонстрировал свои таланты в новом клубе, забив двузначное число голов всего за 21 матч, несмотря на то, что его дебютный сезон был прерван травмой колена, выбившей его из игры примерно на три месяца», — сказано в его профиле на сайте «Ливерпуля».

В сезоне 2021—22 годов форвард забил 21 гол и сыграл ключевую роль в завоевании клубом Кубка Англии и Кубка Английской футбольной лиги. В марте 2023 года Жота сыграл свой сотый матч. В сезоне 2023-24 годов он отправил в ворота еще 15 мячей и побил полувековой рекорд по числу голов за команду. В «Ливерпуле» его характеризовали как «чрезвычайно универсального нападающего, способного сыграть на любой позиции в тройке форвардов и на позициях крайних полузащитников».

За несколько недель до подписания контракта с «Ливерпулем» Жота открыл счет своим голам в сборной Португалии. Он отыграл в ее составе 49 матчей и забил 14 мячей, дважды победив в Лиге наций.

Вместе с Диого погиб его младший брат Андре, которому было 26 лет. Он был игроком португальского клуба «Пенафиел», выступающего во втором дивизионе.

«Невообразимая утрата»

Португальская футбольная ассоциация выразила соболезнования семьям и друзьям погибших, а также их футбольным клубам.

«Португальская футбольная ассоциация и весь португальский футбол полностью опустошены известием о гибели Диогу Жоты и Андре Силвы сегодня утром в Испании. Диогу Жота был не просто выдающимся игроком, <…> он был необыкновенной личностью, которого уважали как товарищи по команде, так и соперники, а также заразительно радостным человеком», — говорится в заявлении.

ФК «Ливерпуль» заявил, что «опустошен трагической гибелью» футболиста, но отказался от дальнейших комментариев и попросил уважать частную жизнь семьи, друзей и товарищей по команде, «пока они пытаются смириться с невообразимой утратой».

Личная жизнь

Помимо футбольной страсти, Жота был увлеченным геймером, создал свою команду по киберспорту под названием Luna Galaxy и регулярно стримил на платформе Twitch.

Всего за 11 дней до своей гибели, 22 июня, Диогу Жота женился на своей многолетней партнерше Руте Кардосо. У пары трое детей, самой младшей дочери не исполнилось и года — она родилась в ноябре 2024-го. Диогу и Рута познакомились в 2012 году, в 2022-м он сделал ей предложение. Видео подготовки к церемонии, которая состоялась в их родном городе Порту, а также свадебного танца под живую музыку футболист опубликовал в инстаграме* всего за несколько часов до автокатастрофы, отмечает The Sun. «День, который мы никогда не забудем», — подписал его Жота.

Ранее пара опубликовала совместные фотографии со свадьбы с подписью «Yes to forever» («Да — навсегда»).

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