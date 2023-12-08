Уролог Екатерина Коршунова, выигравшая иск по делу о подготовке ее докторской диссертации, рассказала RTVI о сути претензий к исполнительнице и итогах судебного процесса. Она пояснила, почему подала в суд, и сообщила, что теперь коллеги считают ее “героем”.

Уролог Екатерина Коршунова, заказавшая стороннему автору Евгении Малинович написание «макета» собственной докторской диссертации, и выигравшая судебный иск против нее, прокомментировала RTVI решение суда и его последствия.

В частности, она подчеркнула, что не заказывала написание всей диссертации: «О написании какой-либо научной работы вместо меня не могло быть и речи! Тему диссертации я нигде не утверждала. Малинович взяла предоплату, но через какое-то время объявила о желании расторгнуть договор, вернула часть денег. Прислала мне некую свою работу. Но мне не нужен был от нее никакой литобзор! Мне нужен был шаблон текста, соответствующий ГОСТам и шаблон статистических таблиц. Невооруженным взглядом видно, что ее работа не соответствует требованиям».

RTVI ранее рассказывал о сути дела. В сентябре 2022 года Коршунова заключила договор с профессиональным райтером Евгенией Малинович, в котором та обязалась «разработать и представить макет докторской диссертационной работы» на тему «Урологические проявления болезни Паркинсона». Стоимость услуг составляла 550 тыс. рублей, заказчиком была внесена предоплата в размере 200 тыс. рублей, указано в материалах дела. Малинович же утверждает, с ее клиенткой была устная договоренность о написании именно докторской диссертации, а не «макета».

В начале 2023 года Малинович сообщила заказчице, что не сможет выполнить всю работу, а напишет лишь первую главу, и вернула Коршуновой 62500 рублей. В феврале Коршунова выразила недовольство качеством работы, и, ссылаясь на Закон о защите прав потребителей, подала в Савеловский суд исковое требование к Малинович, сумма которого на момент рассмотрения составила 1,75 млн рублей, куда вошли моральный ущерб, неустойка, штраф, затраты на лекарства и услуги тренера. В свою очередь Малинович подала к урологу встречный иск.

16 ноября Савеловский суд Москвы частично удовлетворил иск Коршуновой к Малинович, и взыскал с ответчицы 374 тыс., рублей а в удовлетворении встречного иска отказал.

В конце ноября в Научном центре неврологии, где трудилась Коршунова, заявили RTVI, что она там больше не работает. В клинике «МЕДСИ» перспективы дальнейшего сотрудничества с ней не комментируют, но на сайте остается ее страничка.

На вопрос, как судебный процесс отразился на ее репутации и карьере, Коршунова сказала: «Коллеги уважали меня как врача еще до этого. Но сюрпризом для меня стало, что теперь меня считают героем… <…> В Научном центре неврологии, и в “Медси” работают люди, которые уважают и чтут законодательство Российской Федерации. Они восприняли это адекватно — в соответствии с решением суда».

Она также еще не решила, будет ли обжаловать решение: «Сейчас я в раздумьях — оспаривать ли мне решение суда или нет».