Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана достиг 970 см, в некоторых населенных пунктах Кетовского округа вода превышает 11 м, говорится в телеграм-канале правительства Курганской области. Власти призвали жителей подтопляемых территорий эвакуироваться.

«В Кетовском округе в районе н.п. Санаторная уровень воды сохраняется на отметке выше 11 метров, в районе Кетово и Крюково — выше 10 метров», — сказано в сообщении.

В районе села Белозерского вода поднялась выше 5 метров 30 см. Курганское правительство призвало жителей подтопляемых и затопляемых территорий не ждать, пока вода подойдет к домам и эвакуироваться заранее.

В Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации с 8 апреля. В 16 развернутых пунктах временного размещения находится 924 человека, включая 217 детей. Согласно прогнозам МЧС, в регионе могут быть затоплены 4,3 тыс. домов, а в зону паводка — попасть 18 тыс. человек.

16 апреля курганский губернатор Вадим Шумков призвал местных жителей не оставаться на подтопляемых территориях, эвакуироваться, помогая и себе, и властям сохранять жизни и здоровье людей.

«Не испытывайте судьбу, не надейтесь на авось. Забирайте детей, пожилых и маломобильных родственников, документы и вещи и выезжайте из затопляемых территорий», — написал он в телеграм-канале.

Накануне глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что уровень воды в реке Тобол в Курганской области в ближайшие дни поднимется до максимального уровня — 10 метров, волна паводка уже подошла к самому городу Курган. По его словам, в область отправлены дополнительные группы МЧС, также заранее эвакуированы почти 14 тыс. человек, в том числе почти две тысячи детей.

При этом снижение уровня воды ожидается в Оренбургской области. Как отметил Куренков, волна паводка прошла города Орск и Оренбург. Несмотря на это, в Оренбургской области остаются подтопленными более 15 тыс. жилых домов, почти 23 тыс. приусадебных участков и 26 низководных мостов. В 35 пунктах временного размещения населения находятся более тысячи человек.

Глава МЧС также предупредил, что волна паводка смещается вниз по течению реки Урал и приближается к селу Илек на границе с Казахстаном, где уровень воды уже достиг опасной отметки.