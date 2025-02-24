Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что если Украина продолжит реформы такими же темпами и с таким же качеством, как сейчас, то сможет вступить в Европейский Союз до 2030 года.

Председатель Европейского совета Антонио Коста отметил, что членство Украины в ЕС может стать одной из важнейших гарантий безопасности. Эти заявления были сделаны на конференции в Киеве, приуроченной к трехлетней годовщине начала боевых действий.

Украина, которая подала заявку на членство в ЕС сразу после начала российской военной операции 24 февраля 2022 года, была принята в качестве страны-кандидата в июне 2022 года. Переговоры о членстве Украины начались в конце 2023 года.

Бельгийский еврокомиссар по управлению кризисами Хаджа Лахбиб заявила, что украинцы «выбрали будущее в европейской семье и продолжили свой путь», несмотря на боевые действия. Она также подчеркнула, что Киев добился значительного прогресса в повышении уровня прозрачности государственного управления, экономики и институтов. «ЕС солидарен с ними и поддерживает их усилия на каждом этапе пути », — добавила Лахбиб, заверив, что Брюссель готов ускорить процесс вступления Украины.

При этом советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц подчеркнул, что «вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня». В интервью Fox News он заявил, что «гарантии безопасности для Украины — это другой вопрос». «Я не вижу [такого варианта], при котором Соединенные Штаты приняли бы Украину в НАТО, а затем немедленно развернули американские войска для ее защиты».

Уолтц подчеркнул, что США полностью привержены всему НАТО и статье 5 договора между странами-участницами. Эта статья предполагает, что нападение на одну из стран Североатлантического альянса рассматривается как нападение на всех его членов.

Накануне, 23 февраля, украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, насколько важно для Украины стать членом НАТО. Он заявил, что ради этого он готов даже пожертвовать своим президентством. «Отставка может быть обменом на членство Украины в НАТО, если условия будут выполнены», — заявил он на пресс-конференции в Киеве. После этого Зеленский сказал, что если страну не примут в Альянс, ему придется «создать НАТО на Украине».