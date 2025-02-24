Если для Украины будет закрыто членство в Североатлантическом альянсе, то ей придется «строить НАТО» внутри страны. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на международном саммите поддержки Украины, который проходит в Киеве.

Зеленский назвал НАТО «готовой и эффективной системой гарантии безопасности», которая работает десятилетиями и «не допускала войны даже там, где есть граница между НАТО и Россией».

«Мы должны честно говорить, что Украина заслуживает не только членства в ЕС, но и гарантии безопасности, которые дает НАТО. И если членство в НАТО для Украины, для наших людей, и в дальнейшем останется закрытым, у нас с вами не будет другого выбора, чем строить НАТО в Украине», — пояснил украинский лидер (цитата по New Voice).

Он уточнил, что для этого необходимо сохранять и финансировать армию, которая будет «достаточной для отражения агрессии», а также производить и хранить «достаточное количество» собственного оружия.

«Сможем ли мы сделать это сами? Нет. И я благодарен всем вам, всем нашим партнерам, кто готов помогать. Гарантии безопасности — это ключ к миру и чем надежнее они будут, тем дольше будет сохраняться мир», — отметил Зеленский.

Накануне Зеленский сообщил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на вступление страны в НАТО.

Говоря о гарантиях безопасности, украинский лидер отметил, что Киеву не нужны «российские гарантии безопасности». «Мы им не верим. Пусть партнеры верят — это их дело. <…> Мы не можем, чтобы базисом гарантий безопасности было слово [президента России Владимира] Путина», — сказал он.

По словам Зеленского, экономические гарантии безопасности для Украины — это членство в ЕС, а также внешнее обеспечение финансирования 800-тысячной армии.

«Если нас нет в НАТО. Если у нас с вами нет пока таких гарантий безопасности. А мы понимаем, что пока Соединенные Штаты и несколько европейских стран против. Поэтому понимаем с вами, что вопроса вступления Украины в НАТО пока нет, но будет на столе», — пояснил Зеленский.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя «Ленте.ру» высказывания Зеленского, напомнил, что желание Украины войти в НАТО — одна из причин начала боевых действий.

«Это бряцанье их оружия, вступлением в НАТО они постоянно козыряли и уничтожением русскоязычного населения. И сейчас они хотят плеснуть туда для установления мира бензина, на этот огонь войны, чтобы он был еще более горючий. Я думаю, что это все нереально, и, вообще-то, мнение России высказано однозначно, что для этого [мира] нужно, и президент наш [Владимир Путин] однозначно высказал прямо по пунктам» — сказал парламентарий.

Вступление Украины в НАТО

В сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Глава государства неоднократно отмечал, что его страна не может вступить в альянс, пока идут боевые действия, но Киев хочет получить «четкий сигнал» о том, что это произойдет после завершения вооруженного конфликта.

В июне 2024 года Урсула фон дер Ляйен объявила о начале переговоров о присоединении этих стран к ЕС. Зеленский называл начало переговоров о вступлении Украины в ЕС «историческим шагом». Он выразил надежду, что следующие шаги «не будут откладываться», и подтвердил готовность Киева пройти через все необходимые этапы.

Вместе с тем Associated Press отмечало, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут затянуться, так как они включают в себя адаптацию государства к действующему законодательству объединения в 35 областях. В пример агентство приводило переговоры о вступлении Турции в ЕС, которые «безрезультатно» продолжаются «почти два десятилетия».

Москва выступает против вступления Украины в НАТО. В середине июня 2024 года президент Владимир Путин перечислил условия для начала переговоров по урегулированию конфликта, назвав среди них отказ от вступления Украины в альянс.

Дональд Трамп в январе 2025 года, еще до вступления на пост президента США, заявлял, что все стороны, включая Россию и Запад, всегда сходились во мнении невозможности членства Украины НАТО. По его словам, Джо Байден нарушил договоренность о невступлении Киева в альянс.