Президент Украины Владимир Зеленский готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на вступление страны в НАТО. Об этом он заявил на пресс-конференции «Украина. Год 2025».

«Если [это будет означать] мир для Украины… Если вам нужно, чтобы я оставил свой пост, то я готов. Могу поменять это на НАТО. Я не собираюсь оставаться у власти десятилетия», — сказал он.

Незадолго до этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Владимир Зеленский поставил задачу завершить конфликт с Россией в 2025 году.

«Многим партнерам говорим, что сейчас время “пристегнуть дипломатические ремни безопасности”. <…> И я четко могу сказать о нашей максимальной мобилизации всей дипломатической службы, направленной на достижение справедливого мира и окончания этой войны в этом году, как ставит задачу президент Украины», — цитирует Сибигу УНИАН.

Киев также продолжает наращивать контакты с США на высшем уровне, сообщил глава украинского МИД. По его словам, Украина нуждается в «активной роли» Вашингтона для «справедливого» завершения конфликта. Сибига считает, что у Украины «действительно есть шанс» достичь мира в 2025 года.

Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе». Как именно этого планируется достичь, не уточняется. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт отметила, что его советник по национальной безопасности Майк Уолтц намерен «круглосуточно» работать над сделкой.

Конфликт Трампа и Зеленского

Публичная перепалка между Трампом и Зеленским началась после того, как американский лидер, комментируя переговоры Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде, заявил о необходимости проведения выборов на Украине. По словам американского главы, только после этого шага Киев сможет сесть за стол переговоров по урегулированию конфликта.

На этой неделе Трамп неоднократно выступал с резкой критикой Зеленского. Американский глава упрекнул его в нежелании проводить выборы на Украине, назвал его «диктатором» и указал на низкий рейтинг одобрения — 4%. Трамп также усомнился в необходимости личного присутствия Зеленского на потенциальных мирных переговорах с Россией.

Президент Украины заявил, что Трамп попал «под влияние российской дезинформации». Он заявил, что прямо сейчас заменить его «никак не получится». Также Зеленский сослался на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым украинскому президенту доверяют 57% украинцев.

«Я готов на все ради мира в Украине. Конечно, Россия хочет от меня избавиться. Возможно, не физически, а политически. <…> Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я буду больше не нужен. Но пока этого не будет, я буду защищать свою страну», — пояснил украинский лидер.

Он добавил, что стране нужно «набраться терпения, сохранить государство и свой суверенитет».

На следующей неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его французский коллега Эмманюэль Макрон посетят Вашингтон, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом военный конфликт между Россией и Украиной. По словам британского премьера, любой вклад Европы в обеспечение прекращения огня на Украине потребует «поддержки и гарантий безопасности со стороны США».

Встреча глав США, Великобритании и Франции пройдет на фоне открытого конфликта Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.