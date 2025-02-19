Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе прибудут в Вашингтон в рамках других встреч, направленных на прекращение боевых действий на Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News, передает Reuters.

По его словам, семь американских чиновников разговаривали с европейскими союзниками в Мюнхене перед организацией этой встречи.

«На следующей неделе в Вашингтон приедут президент Макрон и премьер-министр Великобритании Стармер, так что мы взаимодействуем со всеми сторонами [по урегулированию конфликта на Украине]», — сказал Уолтц.

Следующим шагом станет формирование технических групп для более детального обсуждения урегулирования, сообщил помощник президента США по нацбезопасности.

Он добавил, что «всего несколько месяцев назад все говорили об этой войне так, будто она никогда не закончится в течение очень короткого времени, а президент Трамп заставил нас всех, украинцев, русских, европейцев, говорить и обсуждать, как все закончится».

18 февраля в Эр-Рияде прошли первые с начала боевых действий на Украине российско-американские переговоры — они длились 4,5 часа. С российской стороны во встрече присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. Американскую делегацию представили госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп назвал встречу «очень хорошей» и отметил, что он теперь «намного более уверен» в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разговоры с американскими представителями были «полезными».

Российский лидер Владимир Путин, комментируя прошедшие переговоры, отметил, что российская сторона сделала первый шаг для возобновления совместной работы с США по разным направлениям.

Глава государства также подчеркнул, что первостепенное значение уделяется «ситуации с украинским направлением». Он также положительно оценил переговоры и назвал их целью восстановление двусторонних отношений между странами и повышение доверия.