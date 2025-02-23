Президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции в рамках форума «Украина. Год 2025». Он высказался о критике в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа, заявил о готовности покинуть пост, прокомментировал спорную сделку с Вашингтоном о добыче полезных ископаемых и перспективах мирного соглашения. RTVI собрал высказывания Зеленского.

О готовности уйти с поста президента

«Если [это будет означать] мир для Украины… Если вам нужно, чтобы я оставил свой пост, то я готов. Могу поменять это на НАТО. Я не собираюсь оставаться у власти десятилетия».

О выборах на Украине

«Как люди будут голосовать на войне, как будут голосовать люди на фронте, если они не могут вернуться домой? Я не понимаю, как это можно. Несмотря на то, что все это вне украинского законодательства, вне конституционных историй и так далее. <…> Как будут голосовать военные? Никак».

О российско-американских переговорах без Украины

«Если Америка, — я в это не очень верю, но все бывает, — договорится с русскими о нас без нас, успеха в этой сделке не будет, если мы не подтвердим условия этой сделки. Придет время, момент и мы встретимся с Трампом. Без этого невозможно закончить войну».

О словах Трампа про «диктатора» и низкий рейтинг

«Я бы не назвал эти слова в свой адрес от Трампа комплиментами. Я понимаю это, но для чего обижаться. Обижался бы на слово «диктатор» тот, кто является диктатором. Ну, что же сделаешь, будем как-то жить с США. Диктаторами точно не будем. Просто неинтересно. Я законно избранный президент, не через какую-то силу пришел к власти. Меня выбрали 73%. После окончания военного положения будут выборы, и люди сделают свой выбор.

<…> Что касается цифр. По моему мнению, прямым приоритетом должен быть прямой диалог [Трампа] со мной, чтобы понимать, что происходит. 4% и реальные 65% доверия украинцев ко мне — это серьезная разница. Это не ошибка, это сознательная дезинформация, которая оказывает влияние на Трампа».

Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и заявил, что его процент одобрения якобы составляет 4%. Кроме того, республиканец обвинил украинского лидера в том, что на протяжении трех лет конфликта тот посещал различные политические мероприятия, но «ничего не было достигнуто». Трамп усомнился, что присутствие Зеленского важно на переговорах России и США. Незадолго до этого Трамп отмечал, что украинская сторона сможет сесть за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине только после того, как в стране пройдут президентские выборы.

О вступлении Украины в НАТО

«Мы понимаем, что вопроса вступления Украины в НАТО пока нет, но будет на столе».

О сроках завершения конфликта

«На этой неделе завершить эту войну с гарантиями безопасности для Украины невозможно. Не знаю, как без наших встреч это возможно сделать».

Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине «на этой неделе». Как именно этого планируется достичь, не уточняется. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт отметила, что его советник по национальной безопасности Майк Уолтц намерен «круглосуточно» работать над сделкой.

О роли Трампа в урегулировании конфликта

«Я действительно верю, что он [Трамп] поможет нам закончить войну. Но «мир через силу» — это прежде всего направить силу на Россию. <…> Мы партнеры, я очень хочу, чтобы он был на нашей стороне, чтобы это не была просто медиация, потому что мне кажется, этого мало».

О гарантиях безопасности

«Нам не нужны их [российские] гарантии безопасности. Мы им не верим. Пусть партнеры верят — это их дело. <…> Мы не можем, чтобы базисом гарантий безопасности было слово [президента России Владимира] Путина. <…>

Гарантии безопасности — теоретически это одна история, а практически, если мы говорим об экономических гарантиях безопасности — это членство в ЕС для нас. Раз. Второе — это финансирование украинской армии не менее 800 тыс., если нас пока нет в НАТО».

О сделке с США по редкоземельным металлам

Efrem Lukatsky / AP«Давайте 50/50 все делить — примерно так первое соглашение выглядело. Я сказал, что мы это не подпишем. Мы не можем просто делить 50/50, не понимая, что нас ждет впереди. Если бы даже стоял вопрос, что — давайте делить 50/50 все то, что оккупировано, мы вам поможем восстановить, <…> — это предметный разговор. <…>

Когда появился второй вариант соглашения, там уже появилось $500 млрд. Тогда стали понятными все месседжи, которые шли от США, что мы говорим о долге. Что Украина должна признать таким образом долг. <…>

Давайте разберемся с цифрой. Я знаю, что у нас было $100 млрд [американской помощи] — и это факт. Я не собираюсь признавать $500 млрд, кто бы что ни говорил, как бы мы ни общались. И даже 100 млрд я не готов фиксировать. <…> Грант — это не долг. Я договаривался об этом с [экс-президентом США Джо] Байденом. Мы не признаем, что это долг. <…> Я не подписываю то, что будут выплачивать десять поколений украинцев.

Наша группа <…> сейчас на связи с [советником Трампа по нацбезопасности Майком] Уолтцем и с его командой, они общаются о соглашении. Нет уже $500 млрд — мне кажется, нет и процентов пока что. Ну, видите, мы продвигаемся вперед, все нормально. <…> Трамп — не навсегда, а нам нужен мир на много лет».

О военной помощи со стороны США

«Сейчас помощь есть. Но надо справедливо сказать, эта помощь старая, еще с прошлых времен. Мы благодарны, что ее не остановили, но из-за замедления поставок она еще идет. <…> Ничего не остановлено, но и ничего нового не объявлено».

О вероятности отключения Starlink

«Намеков [на возможное отключение от Starlink] не было. Должны быть готовы? Да. Соответствующие институты наши над этим работают. Считаю, что отключать нас от Starlink неправильно. Тысячи систем — это больницы, садики, школы. Там без Starlink будет сложно, это гуманитарный вызов для нас. Но мы платим деньги за это, спасибо партнерам, Польша и Германия платят за это. Это не бесплатная технология, мы ежемесячно платим ренту».

О присутствии ВСУ в Курской области

«Курская область даст нам возможность обменивать ее на наши территории. Я думаю, что когда мы дойдем до вопроса территориальной целостности, вопроса тех или иных шагов, я думаю, что это нам поможет».

О контактах с Эмманюэлем Макроном

«Я практически ежедневно контактирую [с президентом Франции Эмманюэлем] Макроном, который поедет в США обсуждать вопросы гарантии безопасности для Украины».