Украина выступила против требования США о создании фонда в размере $500 млрд, который должен стать частью сделки по передаче Вашингтону доступа к украинским минеральным ресурсам. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на украинского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

Как отмечает агентство, поступающие в фонд средства должны возместить Вашингтону помощь, оказанную Киеву с начала боевых действий. При этом украинская сторона утверждает, что размер компенсации должен быть примерно в пять раз меньше — около $90 млрд, рассказал собеседник Bloomberg.

Источник добавил, что камнем преткновения в переговорах остается отсутствие гарантий Киеву со стороны США относительно будущей военной и финансовой помощи.

Собеседник украинского издания New Voice (NV) уточнил, что Киев уменьшил размер фонда до $100 млрд и передал это предложение спецпредставителю США Киту Келлогу.

«Предварительно США предлагали размер этого фонда установить в размере $500 млрд, мы сейчас уменьшили это предложение до $100 млрд и передали Келлогу», — сказал источник NV.

Кроме того, украинские власти передали Келлогу свои пожелания по поводу личной встречи президента Украины Владимира Зеленого и американского главы Дональда Трампа на следующей неделе в Вашингтоне, чтобы они продолжили обсуждение всех возможных условий соглашения лично.

Соглашение по полезным ископаемым

В середине февраля Зеленский отклонил проект соглашения по полезным ископаемым, представленный министром финансов США Скоттом Бессентом. Украинский глава заявил, что документ «нечеткий» и в нем «нет ни слова» о гарантиях безопасности для Киева. Он также отметил, что указанная Трампом сумма в $500 млрд превышает размер фактически оказанной военной помощи Украине со стороны США.

После срыва сделки Трамп выступил с резкой критикой Зеленского. Американский лидер упрекнул его в нежелании проводить выборы на Украине, назвал его «диктатором» и указал на низкий рейтинг одобрения. Трамп также усомнился в необходимости личного присутствия Зеленского на потенциальных мирных переговорах с Россией. Президент Украины заявил, что Трамп попал «под влияние российской дезинформации».

19 февраля в Киев прибыл с трехдневным визитом спецпосланник президента США Кит Келлог. После встречи с ним Зеленский заявил о «возрождении надежды» на заключение крепкого соглашения с США, Келлог назвал «позитивными» дискуссии с украинским лидером. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что эксперты приступят к работе по соглашению с США об использовании полезных ископаемых с 24 февраля.

22 февраля The New York Times и NV написали, что после отказа Зеленского от сделки США ужесточили некоторые пункты соглашения. Новая версия предлагает закрепить за США 100% собственности будущего фонда и распределить взносы сторон в фонде в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи, а американская сторона — треть, которую уже предоставила в виде оружия.

Размер фонда американская сторона предлагает установить на уровне $500 млрд. Соглашение охватывает не только минеральные ископаемые, но также газ и нефть. Вашингтон считает соглашение «сугубо коммерческим» и выносит обсуждение вопросов гарантий безопасности за пределы этой договоренности, пишет NV. Также в рамках соглашения США не берут на себя никаких обязательств по инвестициям.

Украинская сторона предлагает пересмотреть объем фонда и закрепить необходимость использования денег фонда исключительно для инвестиций в Украине. Источники NV считают, что Киев будет вынужден подписать соглашение в ближайшее время, чтобы «разблокировать сотрудничество над мирным урегулированием».