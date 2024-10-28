Армия России возглавила рейтинг сильнейших вооруженных сил американского портала U.S. News and World Report. США заняли вторую строчку.

На третьем месте рейтинга — Израиль, на четвертой и пятой позициях — китайская и южнокорейская армии. Далее указаны Иран, Великобритания, Украина, Германия и Турция.

На U.S. News and World Report говорится сила вооруженных сил различных стран оценивалась по результатам опроса, в котором участвовали как представители элит и бизнес-кругов, так и рядовые граждане.

Оценка армий является одной из частей рейтинга лучших стран по версии US News. Россия там занимает 36 место, между Египтом и Польшей.

«Россия имеет одну из крупнейших экономик мира, которая основана на ее обширных природных ресурсах. Ведущие отрасли промышленности включают добычу нефти и природного газа, а сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и производство служат другими экономическими драйверами», — сказано в описании страны.

Также портал отметил, что нефть и природный газ, в частности, представляют большую часть экономики России.

«Россия также является одним из крупнейших в мире экспортеров военного оружия, уступая только Соединенным Штатам», — пишет US News.

На первой строчке рейтинга лучших стран — Швейцария, далее идут Япония и США.

В январе свой рейтинг армий опубликовали эксперты компании Global Firepower (GFP). Там Россия заняла вторую позицию после американской армии. Как и в 2023 году, замыкали топ-3 сильнейших армий мира ВС Китая. Вооруженные силы Украины по оценке GFP выбыли из топ-15 сильнейших армий.