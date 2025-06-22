В Смольном соборе Санкт-Петербурга 22 июня прошло отпевание вице-губернатора Ленинградской области Игоря Петрова, который за три дня до этого был найден мертвым с огнестрельным ранением. По информации 47news, незадолго до смерти чиновника скоропостижно умер его сын.
Кроме того, как утверждает портал, у отца Петрова «аномально развилась онкология».
«Более детально разбирать эти события 47news считает некорректным», — пишет издание, отмечая, что речь идет о «невидимой причине несчастья».
На отпевании Петрова присутствовали глава Ленобласти Александр Дрозденко, его заместители, депутаты регионального Заксобрания, представители правительства Петербурга, полпредства и силовых ведомств.
«На прощании было около двухсот человек. Уже в соборе, перед отпеванием, добрые слова об усопшем сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко», — передает 47news.
После отпевания траурная процессия двинулась на Кузьмоловское кладбище, где будет похоронен вице-губернатор.
Петрова нашли мертвым с огнестрельным ранением в его загородном доме в деревне Юкки Всеволожского района, ему было 64 года. В правительстве Ленобласти не уточнили причину смерти чиновника. Источник РБК, близкий к администрации региона, утверждает, что основная версия произошедшего — гибель из-за случайного выстрела во время чистки ружья.
Игорь Петров родился в 1959 году в городе Сланцы Ленинградской области. В политику он пришел в 2005 году, возглавив Юкковское сельское поселение и став депутатом Всеволожского района Ленобласти. В 2016 году перешел на работу в правительстве региона, где занимал должности управляющего делами, вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора и правительства. В декабре 2024 года был назначен вице-губернатором ― представителем губернатора в Заксобрании Ленобласти.
В 2021 году указом президента России Владимира Путина Петров был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.