В Смольном соборе Санкт-Петербурга 22 июня прошло отпевание вице-губернатора Ленинградской области Игоря Петрова, который за три дня до этого был найден мертвым с огнестрельным ранением. По информации 47news, незадолго до смерти чиновника скоропостижно умер его сын.

Кроме того, как утверждает портал, у отца Петрова «аномально развилась онкология».

«Более детально разбирать эти события 47news считает некорректным», — пишет издание, отмечая, что речь идет о «невидимой причине несчастья».

На отпевании Петрова присутствовали глава Ленобласти Александр Дрозденко, его заместители, депутаты регионального Заксобрания, представители правительства Петербурга, полпредства и силовых ведомств.

«На прощании было около двухсот человек. Уже в соборе, перед отпеванием, добрые слова об усопшем сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко», — передает 47news.

После отпевания траурная процессия двинулась на Кузьмоловское кладбище, где будет похоронен вице-губернатор.

Петрова нашли мертвым с огнестрельным ранением в его загородном доме в деревне Юкки Всеволожского района, ему было 64 года. В правительстве Ленобласти не уточнили причину смерти чиновника. Источник РБК, близкий к администрации региона, утверждает, что основная версия произошедшего — гибель из-за случайного выстрела во время чистки ружья.