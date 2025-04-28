В ночь на 28 апреля средства ПВО перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотников над территорией России, 102 из них сбили над Брянской областью, сообщает Минобороны России. Глава региона Александр Богомаз назвал эту атаку «мощнейшей».

Губернатор отметил, что в результате атаки беспилотниками ВСУ погиб мирный житель и пострадала женщина.

«Сегодняшней ночью киевский режим совершил очередной террористический акт. В результате атаки ВСУ в городе Брянске, к сожалению, погиб мирный житель, еще одна жительница получила ранения. Она была оперативно доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении Богомаза.

Глава региона выразил соболезнования родным погибшего и пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления.

Позже Богомаз уточнил, что в результате атаки был нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.

«После работы оперативных служб будет проведен осмотр и оценка ущерба», — добавил он.

Кроме Брянской области, по данным Минобороны, атаке БПЛА подвергся Крым, там сбили девять дронов. Над Курской областью уничтожили два БПЛА и по одному — над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

26 апреля, Генштаб России сообщил о полном освобождении Курской области от подразделений ВСУ.

По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, Вооруженные силы Украины потеряли в Курской области убитыми и ранеными более 76 тысяч военнослужащих, а 19 населенных пунктов региона уже полностью очищены от мин и проверены. Также он признал, что на территории региона в боевых действиях участвовали северокорейские бойцы.