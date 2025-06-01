В больнице скончался житель Мурманска 1981 года рождения, который в марте устроил стрельбу на крыше жилого дома и был задержан при штурме. Об этом рассказали в СУ СК по Мурманской области.

Обвиняемый, как уточнили в ведомстве, умер 31 мая, в сознании он не приходил.

30 марта мужчина поднялся на крышу девятиэтажного здания, при себе у него были нарезной карабин «Вепрь» и ружье. Он установил колючую проволоку и облил проход бензином, но не успел его поджечь.

По данным СМИ, злоумышленник произвел не менее 58 выстрелов, стреляя по экипажу ППС. В результате был поврежден служебный автомобиль, люди не пострадали. От переговоров стрелявший отказался, тогда правоохранители приняли решение идти на штурм, в котором приняли участие сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии.

В ходе штурма снайпер ранил фигуранта дела в руку и ногу, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В апреле ему предъявили обвинение по ст. 317 и ч. 3 ст. 30, п. «а» и «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушение на убийство двух и более лиц»). Суд принял решение о заключении фигуранта уголовного дела под стражу. В медучреждении он находился под охраной.

Сосед стрелка в разговоре с интернет-изданием «51.ru» рассказывал, что мужчина был тихим и замкнутым.

«Он жил здесь с матерью с самого начала. Мать на пенсии, ей за 70 лет. <…> У него были проблемы с головой, пару раз он лежал в психиатрической больнице, но из-за работы на учет его не ставили. Знаю, что с милиционерами ругался, может, полгода назад. Мотивы его непонятны. Он целился по машинам полиции», — рассказал местный житель.

По его словам, было видно, что сосед «готовился к чему-то»: «Колючую проволоку он давно притащил. На крыше колючка есть с одного и с другого входа. У него не было ни жены, ни детей».