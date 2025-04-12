Жители Беларуси националистичны в своей любви к стране, но в остальном они являются интернационалистами, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время субботника. При этом он сообщил, что кризис на Украине связан с тем, что экономику страны разрушили, а ее жителям «подкинули национализм».

«Мы по большому счету националистичны в плане любви к своей стране. Ничего тут страшного нет. Мы не националисты, мы не фашисты. Мы националистичные люди в плане любви к своей родине. Но мы интернационалисты. Мы очень уважаем наших братьев: россиян, украинцев, поляков, других», — заявил глава республики.

При этом он раскритиковал молодых людей за то, что те «сидят в этих гаджетах», и не очень хорошо знают историю своей страны.

«Их что интересует сегодня? Короткие заголовки из трех слов, еще что-нибудь. <…> Чем больше мата, тем смешнее и удобнее. А история — это вещь серьезная: изучать надо, смотреть. Новое поколение все меньше и меньше в это окунается», — считает Лукашенко.

По его мнению, гражданам, особенно молодежи, нужно «показывать, что белорусы — это не Иваны, не помнящие своего родства, а люди с тысячелетней историей».

При этом он подчеркнул, что чувство национальной гордости не должно перерасти в национализм.

«Я часто задумываюсь о нашей братской Украине. Что лежало в основе этого конфликта? При чем здесь Россия, Путин и прочее? В основе лежало разрушение экономики. Вспомните, что было накануне войны на Украине: обнищавшие люди и супербогатые олигархи. Им подкинули национализм и крайнюю форму — фашизм», — сообщил Лукашенко.

По его мнению, Украина вряд ли попадет в Евросоюз, потому что в Европе «все рынки давным-давно поделены»: «Их счастье — в нашем пространстве».

«Они об этом не думают. “Вот Россия такая-сякая, она в основе ЕАЭС, значит, мы в другую сторону! Не важно куда. В навозную яму, в жижу или куда — не важно. Главное, чтобы оттуда”. Но это не политика. Политику надо строить, исходя из требований собственного народа», — уверен Лукашенко.

Президент Беларуси добавил, что Украина должна «развиваться на собственной основе»: «Разве это развитие, когда тебе пальцем указывают, что ты должен развивать, а что нет? Все же будешь согласовывать».

Уникальность белорусов, продолжил глава республики, заключается в том, что в их «крови все перемешано: и русская кровь, и украинцы, и поляки, и евреи».

«В этом наша белорусскость. В этом особенность нашего народа. И мы должны это понимать», — заключил Лукашенко.

1 сентября 2022 года президент Беларуси во время выступления перед школьниками назвал себя и российского коллегу Владимира Путина националистами. При этом он отметил, что есть разница между понятиями «нацист» и «националист».

«Нацист — это националист худшей закваски, который преувеличивает свою нацию, унижает, оскорбляет, вытирает ноги о других», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер в качестве примера «нациста» привел экс-президента США Барака Обаму, но почти сразу поменял определение на «крайний националист».

«Не могу сказать, что он нацменом был, нацистом, но он допускал унижение, я помню, мы это с Путиным обсуждали, в том числе нас (белорусов), русских и так далее. “Мы (американцы) — исключительная нация”, — вот о чем был разговор», — рассказал Лукашенко учащимся.