МВД России объявило в розыск уроженку Чечни Седу Сулейманову, которую, как утверждали правозащитники, в 2023 году против воли увезли из Санкт-Петербурга в Чечню. Соответствующая карточка появилась в базе ведомства.

В карточке Сулеймановой написано, что ее разыскивают как «без вести пропавшую». В качестве контактной информации указан номер дежурной части отдела МВД по Наурскому району Чечни.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с «Лентой.ру» заявила, что шансов найти Сулейманову спустя два года после пропажи очень мало, но необходимо продолжать бороться.

«История Седы очень яркая, она потрясла многих людей. Я получила много обращений именно от студентов, которые спрашивали о том, почему девушку отдали родственникам? Почему она не могла распоряжаться собственной жизнью? Где она сейчас?» — сказала Меркачева.

Она сочла странным, что Сулейманова была объявлена в розыск «только сейчас», а не сразу после возбуждения уголовного дела. По мнению Меркачевой, у силовиков могла появиться ясность, «что с ней, где она».

«И на вопрос о том, почему девушку не объявили в розыск, они теперь смогут продемонстрировать, что вот, объявили», — убеждена Меркачева.

Седа Сулейманова бежала из Чечни в 2022 году из-за конфликта с семьей. Родители хотели выдать девушку замуж против ее воли. Сулейманова переехала в Петербург. В октябре того же года она обратилась к правозащитникам «СК SOS»*, поскольку опасалась, что родственники из Грозного, считающие ее недостаточно религиозной, могут совершить «убийство чести».

В январе девушка нашла работу и решила остаться в Петербурге. В феврале представители «СК SOS»* утверждали, что братья девушки пытались ее похитить, но ей удалось сбежать. После чего она сменила место проживания и работу, но оставалась в Питере.

В августе 2023 года «СК SOS»* сообщил, что к Сулеймановой и ее молодому человеку пришли мужчины с удостоверениями сотрудников правоохранительных органов. Пару увезли в отделение полиции, там Сулеймановой предъявили обвинения по подозрению в краже драгоценностей на сумму 150 тыс. рублей.

Молодого человека отпустили, а Седу Сулейманову отвезли в аэропорт Пулково, где ее передали чеченским силовикам. В начале сентября 2023 года омбудсмен Чечни Мансур Солтаев публиковал в своем телеграм-канале видео с девушкой. Ролик сопровождался подписью: «Сегодня навестил Седу Сулейманову. Она встретила меня в хорошем настроении. <…> Увидел, что ей приятно находиться вместе с родными. <…> Каких-либо жалоб она не имеет». На кадрах Сулейманова ничего не говорит и молча идет за Солтаевым.

В апреле 2024 года Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту исчезновения Седы Сулеймановой. В августе того же года «СК SOS»* утверждал, что во время одного из допросов жених Сулеймановой увидел в документах формулировку о том, что она «против своей воли была вывезена из города Санкт-Петербург в Чеченскую республику неустановленными сотрудниками правоохранительных органов».

В тексте также было указано, что Сулейманову увезли из Петербурга в Чечню в связи с тем, что она «планировала заключить брак с уроженцем указанного города Кудрявцевым С., что противоречит нормам религии „Ислам“ и чеченскому менталитету», указывали правозащитники.

После того как эта информация стала известна, подруга Сулеймановой Елена Патяева написала заявление на полицейских, которые причастны к похищению девушки, писала «Газета.ру».

«Я решила, что нужно использовать это как аргумент, что они сами признали в ходе следствия, что она недобровольно покинула Питер», — пояснила Патяева.

По ее утверждению, полицейские якобы знали, «что они делают». «Я считаю очень важным, чтобы люди были за это наказаны, именно потому что это ходовая практика. Если сейчас наказать этих, то в следующий раз другие полицейские, если им предложат поучаствовать в такой схеме, подумают, стоит это делать или не стоит, если потом за это будет ответственность по закону», — добавила девушка.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов