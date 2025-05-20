Экс-глава Нюксенского муниципального округа Юлия Шевцова, уволенная вологодским губернатором Георгием Филимоновым из-за скандального видео с ее дочерью, заявила RTVI, что сама приняла решение об отставке.

«Я не могу оценивать решения своего руководителя. Я его полностью поддерживаю. Я также решила сама уйти в отставку, потому что считаю, что нужно найти себя в другой сфере», — рассказала она.

Шевцова не стала уточнять, чем именно планирует заняться после отставки: «У меня много предложений. Я буду работать ради своей Родины».

Скандал вокруг Шевцовой разгорелся после того, как в телеграм-каналах и соцсетях начало распространяться видео, записанное ее дочерью. Та угрожала «отправкой на СВО» некому молодому человеку, с которым «испытала кризис» в отношениях, пояснил впоследствии губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! (Мы тебя на СВО отправим)», — обращалась девушка к своему собеседнику.

После того как видео распространилось в Сети, Юлия Шевцова принесла извинения за действия своей дочери, добавив, что с той был проведен «серьезный разговор».

«Но знаете, нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия. Я люблю свою родину и продолжу работать на благо нашей территории так, чтобы никто не сомневался в искренности моих слов», — заявила Шевцова.

После того как в Сети появились требования об отставке главы района, в ситуацию вмешался губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Он расценил высказывания дочери Шевцовой как оскорбительные и недопустимые, добавив, что участие в СВО — это «честь и привилегия, а не наказание».

«Глава Нюксенского муниципального округа Шевцова отправляется в отставку ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области. На должность нового главы муниципалитета с высокой долей вероятности будет номинирован участник СВО», — написал Филимонов.

При этом он подчеркнул, что видео распространяли «недоброжелатели» Шевцовой «из личной мести», а ее дочь «учится вдалеке от мамы и предоставлена сама себе».

Также Филимонов утверждает, что девушка записала новое видео со «слезными покаяниями», но он сам запретил его публиковать, чтобы ее не травили в комментариях. Бывшей главе района он посоветовал уделить больше внимания воспитанию дочери, а также «записать ее на курсы медицинских сестер и, может быть, направить на стажировку волонтером в военный госпиталь в тылу».