Причиной смерти народной народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной стал рак крови третьей стадии, сообщил телеграм-канал Shot. 22 марта актриса умерла на 86-м году жизни.

По данным Shot, в декабре 2024 года Голубкина прошла курс химиотерапии, пытаясь добиться ремиссии. «Она стремительно теряла вес на фоне онкологии и уже не вставала с постели», — утверждается в публикации.

В январе Голубкиной понадобилась экстренная помощь врачей из-за сильных болей, в том числе в суставах и кровеносных сосудах. К актрисе регулярно приезжали врачи, которые ставили обезболивающие уколы и давали специальные препараты, чтобы «блокировать болевые ощущения», утверждает Shot.

«Она жаловалась на ужасные боли, которые уже не снимали таблетки <…> Актриса не могла почти ничего есть», — говорится в публикации.

Сначала Голубкина передвигалась на инвалидном кресле, а потом перестала вставать с постели, из-за чего тело покрылось пролежнями, утверждает Mash.

Последние десять лет Голубкина провела в медицинском пансионате, с ней находилась сиделка, рассказывала дочь артистки Мария. У актрисы были диагностированы два вида онкологии и болезнь Паркинсона.

«Она не ходит, <…> у нее волос уже практически нет. Она лежит, у нее сиделка, которая меняется один раз в месяц, потому что они не выдерживают, очень тяжело. У меня сердце просто разрывается. Ты сидишь, думаешь: «только что чуть не умерла». Тебе врач говорит: «Она сейчас умрет, у нее метастазы». Потом ей делают МРТ — у нее метастаз нет», — рассказывала Мария Голубкина в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

С 2014 года Лариса Голубкина боролась с «макроглобулинемией Вальдестрема», этот диагноз ей поставили в Германии, писал Mash. Речь идет о редком злокачественном заболевании системы крови, характеризующемся поражением костного мозга.

«Патология протекала вяло и медленно развивалась до 2022 года. Тогда Лариса Ивановна прошла первые курсы химиотерапии, получилось добиться ремиссии», — говорится в публикации.

В 2024 году болезнь начала прогрессировать. По данным Mash, в июле Голубкину госпитализировали, после чего врачебная комиссия признала ее неизлечимо больной и нуждающейся в оказании паллиативной помощи.

Кроме того, актрисе диагностировали рак груди, пишет Shot.

Народный артист России Борис Щербаков в беседе с «Газетой.Ru» назвал смерть Голубкиной огромной потерей для театра и кино.

«Это такая артистка, такой человечек! Очаровательная женщина. Это очень жалко. Это огромная потеря для нашего кино и театрального искусства. Великолепнейшая артистка, очень будет такой не хватать. Пока такой нет и неизвестно, когда будет. Царство небесное», — сказал он.

Чем запомнилась Лариса Голубкина

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1959 году она окончила дирижерско-хоровое отделение Московского музыкального педагогического училища. Затем поступила в Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне ГИТИС). Во время учебы дебютировала в кино, снявшись в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1962), где сыграла «корнета» Шурочку Азарову. Эта роль принесла ей всесоюзную популярность, став главной в карьере. После окончания ГИТИСа в 1964 году стала актрисой Центрального академического театра Российской (до 1993 года — Советской) армии.

Голубкина снялась более чем в двух десятках фильмов. Среди ее киноработ роли Татьяны Шумовой в комедии «Дайте жалобную книгу» (1965), царицы в «Сказке о царе Салтане» (1967), Зои в киноэпопее «Освобождение» (1972), Энн в «Трое в лодке, не считая собаки» (1979).

В 1960-е Голубкина начала выступать на эстраде, исполняя старинные русские народные и городские романсы, а также песни советских композиторов. В 1970—1980-е вместе с мужем Андреем Мироновым и аккомпаниатором Левоном Оганезовым гастролировала с концертами по стране.

В начале 1960-х Голубкина совместно с Александром Ширвиндтом вела телепередачу «Музыкальный киоск». Впоследствии актриса была ведущей программ «Вера. Надежда. Любовь», «Добрый вечер, Москва!», «Артлото» и «Утренняя почта».

В 1977 году Голубкина вышла замуж за народного артиста РСФСР Андрея Миронова. Брак продлился до 1987 года, когда актер умер. Дочь Голубкиной Мария в 2024 году заявила, что Миронов является ее биологическим отцом.

Голубкиной присвоено звание народной артистки РСФСР (1991). Она была награждена орденами «Знак Почета» (1980) и Дружбы (2000).