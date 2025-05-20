В Ростовской области 20 мая был введён режим ЧС из-за весенних заморозков. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Это уже второй российский регион, где объявлена чрезвычайная ситуация, первым стала Воронежская область.

«Ростовская область оказалась во власти неблагоприятных погодных условий. Весенние заморозки затронули большинство сельскохозяйственных районов нашего региона, оказав значительное влияние на состояние посевов», — объяснил ситуацию глава региона.

По словам Слюсаря, введение ЧС даст аграриям возможность оформить страховые выплаты и компенсировать понесенные убытки.

По предварительным данным, пострадало более 240 тыс. га засеянной территории. Общая площадь посевов в Ростовской области составляет 4,9 млн га.

Ранее из-за заморозков режим ЧС власти ввели в Воронежской области. Заморозки были зафиксированы на всей территории региона 27, 28, 29 апреля и 3 мая. Температура воздуха и почвы на местах опускалась до минус 8—10 градусов. Частично уничтожены посадки на общей площади 2659 гектаров — это 44% всех плодоносящих садов в области. В 2025 году урожай фруктов и ягод может оказаться в два раза ниже запланированных объемов.

Аналогичная ситуация с весенними заморозками складывалась и в прошлом году на всем юге России. Тогда фермеры Ростовской области практически полностью лишились урожая косточковых — вишни, черешни, сливы, алычи и абрикосов.

Несмотря на природные катаклизмы, Министерство сельского хозяйства России сохраняет оптимистичные прогнозы на сезон.

«Две волны весенних заморозков на урожай не повлияют», — сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.

Ведомство продолжает мониторинг ситуации и сбор данных, чтобы оперативно реагировать на изменения агроклиматических условий, сообщает ТАСС.

Андрей Сергеев