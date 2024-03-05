Украинского миллиардера, бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского признали в России экстремистом и конфисковали его активы, сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источники. По данным издания, наряду с Коломойским экстремистом признан экс-владелец Смоленского банка Павел Шитов.

«У финансистов, деятельность которых была запрещена, в доход России обратили ряд предприятий, бизнес-центр и дом в центре Москвы, почти 500 земельных участков в Подмосковье, Владимирской, Калининградской и Смоленской областях. Их площадь превысила 5,5 тыс. га», — говорится в материале «Ъ».

Административный иск Генпрокуратуры, который поддержала прокуратура Адыгеи, в закрытом режиме рассмотрел Кошехабльский райсуд республики.

По версии Генпрокуратуры, Коломойский и Шитов, а также зарегистрированная в Лондоне компания JKX Oil & Gas Limited «входили в одну экстремистскую группу», действия которой носили «ярко выраженный антироссийский характер».

Эта группа «активизировалась» в 2014 году, после «антиконституционного переворота в Киеве». Как утверждается в иске, Коломойский поддержал новые власти республики и был назначен губернатором Днепропетровской области. С 2014 года он с помощью подконтрольных СМИ «развернул масштабную антироссийскую агитацию» и «взял на полное обеспечение» подразделения «Азова»*, батальоны «Днепр», «Луганск», «Шахтерск» и «Айдар»*, «тратя на них до $10 млн ежемесячно».

Помимо того, согласно иску, Коломойский «поощрял убийства и похищения представителей ЛНР и ДНР, выплачивая премии за каждую жертву». По данным Генпрокуратуры, он также был причастен к событиям в Одессе в мае 2014 года, где погибли не менее 50 человек.

«Признав господ Коломойского и Шитова, а также JKX Oil & Gas Limited экстремистами, суд распорядился конфисковать их активы в России», — пишет «Ъ».

На Украине Коломойский в настоящее время арестован и обвиняется в мошенничестве, незаконном выводе средств за границу и отмывании денег. В 2023 года бизнесмен и бывший глава Днепропетровской области подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского с требованием вернуть ему украинское гражданство.

Игорь Коломойский — один из богатейших людей Украины, на начало сентября 2023 года его состояние оценивалось в $835 млн (такую оценку давала украинская версия журнала Forbes). Бизнесмен был основателем Приватбанка и крупнейшим акционером компаний «Укртатнафта» и «Укрнафта». После их национализации перестал быть долларовым миллиардером. В 2014—2015 годах Коломойский занимал пост губернатора Днепропетровской области.

* признаны террористическими организациями и запрещены в России