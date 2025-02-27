Полковника Евгения Головатого из Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД нашли мертвым в его кабинете вскоре после выстрела, прогремевшего в 8:30 утра. Новые подробности сообщил «Коммерсанту» источник, близкий к Следственному комитету.

По его словам, выстрел прогремел через несколько минут после прихода Головатого на службу. Коллеги, ворвавшись в его кабинет, обнаружили рядом с телом служебный пистолет Макарова, рассказал собеседник газеты.

По данным «Ъ», следствие проверяет две версии причин случившегося — проблемы на службе или в семье.

Евгений Головатый занимал пост замначальника Управления «П», которое борется с преступностью на крупных промышленных предприятиях. Его тело нашли в здании ГУЭБиПК в Рязанском переулке Москвы (Красносельский район Центрального административного округа). Офицер, предположительно, покончил с собой.

Как уточнили источники издания, Головатый пришел в управление около пяти лет назад, а ранее служил в подразделении собственной безопасности полиции.

«Коммерсантъ» писал, что в связи с произошедшим СК проводит доследственную проверку. По ее результатам будет решено, возбуждать ли уголовное дело, в том числе, возможно, о доведении до самоубийства, либо отказать в этом.