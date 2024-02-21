Задержанных представителей руководства Всероссийского общества глухих (ВОГ) подозревают в массовом хищении активов на сумму 211 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, фигуранты продавали принадлежавшие ВОГ здания по заведомо заниженной цене.

Как указывает «Коммерсантъ», проданная недвижимость находилась в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске и Калининградской области. Причем избавлялось общество только от якобы непрофильных активов из-за сокращения бюджетного финансирования, утверждает издание.

Среди прочего, «Ъ» отмечает, что уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено еще в январе 2018 года. В числе фигурантов издание называет бывших и действующих руководителей ВОГ.

О задержании руководства ВОГ стало известно 20 февраля — причины произошедшего указаны не были. В сообщении самого общества отмечалось, что задержаны:

первый вице-президент ВОГ Евгений Безруков,

вице-президент ВОГ, член ЦП ВОГ, председатель Татарского РО ВОГ Венера Гаулстон,

член ЦП ВОГ, помощник президента ВОГ, председатель Новосибирского РОВОГ Михаил Брагин,

бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко и другие бывшие руководители отделов и сотрудники Аппарата Всероссийского общества глухих.

Центральной фигурой расследования стал Станислав Иванов, который с 2018 года исполнял обязанности президента фонда, а еще через два года был избран на эту должность. Всего, как отмечает «Ъ», МВД задержало около 20 человек. После допроса часть из них отпустили, а другим объявили задержание на несколько суток. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения как минимум для пятерых задержанных, утверждает издание.