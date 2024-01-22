В 2023 году Грузию покинули больше россиян, чем приехали туда, сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс» со ссылкой на данные МВД республики о пересечении ее границ.

При этом разница между численностью прибывших и покинувших страну незначительная. Ведомство уточнило, что за прошлый год в Грузию въехали 1 856 237 граждан с российскими паспортами (348 050 человек за четвертый квартал), а выехали из нее — 1 887 223 (359 030 человек за четвертый квартал).

Наиболее популярным направлением среди тех россиян, которые в 2023 году выезжали из Грузии, стала Турция. Второе место занимает Россия, а замыкает тройку Армения. Далее по убыванию популярности следуют страны Евросоюза, Азербайджан, Украина и Индия.

Грузия вошла в число стран, куда россияне массово переехали после начала военной операции на Украине и объявления частичной мобилизации. По данным грузинского МВД, в 2022 году госграницу страны пересекли почти 1,5 млн граждан России, из которых 62 304 человека остались жить в республике.

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В августе 2023 года еженедельник The Economist на основе данных аналитического проекта Re:Russia и Росстата сделал вывод о том, что волна эмиграции из России после начала боевых действий на Украине стала самой массовой из тех, что были вызваны «политическими потрясениями» за последние сто лет — с 1920-х годов.

При этом официальных данных о численности уехавших нет: по разным оценкам, их от 500 тысяч до 1 млн человек. В конце июля эксперты Re:Russia сузили этот диапазон до 820-920 тысяч эмигрантов, сопоставив данные других стран о переселившихся туда россиянах.

Forbes со ссылкой на источник в администрации президента писал, что за две недели после начала мобилизации Россию могли покинуть от 700 тысяч до 1 млн человек. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл данные Forbes «уткой». Демограф Игорь Ефремов отмечал, что за 2022 год из России в сумме могли уехать от 400 до 500 тысяч человек.

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В феврале 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты сообщил, что более 60% россиян, которые покинули страну, вернулись обратно. Он также говорил, часть уехавших граждан продолжают работать за рубежом в связи с «выносом предприятий за пределы РФ» из-за санкций. В то же время за границей, по словам парламентария, россиян «начинают вербовать» и призывать выступить против страны.

В июне Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что примерно половина уехавших россиян уже вернулись в страну. Президент отмечал, что много россиян уехали в ОАЭ, Казахстан, Узбекистан, Армению и Азербайджан.