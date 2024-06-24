В Абхазии задержали подозреваемых в перестрелке и убийстве на границе с Россией в районе КПП «Псоу», сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики. В МВД уточнили, что были задержаны три человека — еще троих участников перестрелки ищут.

«Оперативная работа идет. Есть люди, которых доставили по подозрению в совершении преступления на границе, в результате которого погиб один человек и трое ранены. Их допрашивают, устанавливается причастность к преступлению»,— рассказал ТАСС сотрудник Генпрокуратуры.

О перестрелке на российско-абхазской границе стало известно вечером 23 июня. В абхазском МВД сообщили, что в результате перестрелки был убит мужчина 1985 года рождения.

Еще трое человек получили ранения: несовершеннолетнюю 2007 года рождения госпитализировали со сквозным ранением в руку, мужчина 1998 года рождения получил ранение в ногу, а третьего пострадавшего 1995 года рождения ранили в живот.

«Среди пострадавших граждан России нет, убит случайный прохожий, ранены таксист, девушка, а также мужчина, в отношении которого все это [стрельба] происходило», — отметил министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут. По его словам, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Личности всех участников стрельбы установили вечером того же дня. Прокуратура возбудила уголовное дело «по факту убийства общеопасным способом и незаконного оборота огнестрельного оружия».