В Абхазии на границе с Россией в районе КПП «Псоу» произошла перестрелка, пишет ТАСС со ссылкой на местную прокуратуру. В результате один человек погиб, трое ранены.

В ролике, опубликованном местным телеграм-каналом «D News Абхазия», очевидец утверждает, что одному из участников перестрелки «попали в ногу».

Телеграм-каналы публикуют кадры стрельбы на российско-абхазской границе. На них видно, как мужчина идет вдоль дороги, затем оборачивается и падает на землю.

В абхазском МВД сообщили, что в результате перестрелки был убит мужчина 1985 года рождения. Со сквозным ранением в руку госпитализировали несовершеннолетнюю 2007 года рождения. Кроме того, пострадали еще два человека — мужчина 1998 года рождения получил ранение в ногу, а второго пострадавшего 1995 года рождения ранили в живот.

После перестрелки МВД республики объявило о розыске причастных к перестрелке. Глава ведомства Роберт Киут уточнил, что личности всех участников стрельбы установлены.

«Гражданин, на жизнь которого покушались, ранен, убит прохожий. Все участники происшествия граждане Абхазии», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Абхазии.

Телеграм-канал «RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА» утверждает, что перестрелка также произошла в абхазском городе Новый Афон, в результате чего был ранен один человек. Официально эта информация не подтверждалась.

Незадолго до перестрелки в Абхазии вооруженные нападения произошли в Махачкале и Дербенте. В НАК и дагестанском МВД сообщили, что неизвестные расстреляли в Дербенте церковь и синагогу, оба здания в итоге сгорели. В Махачкале боевики напали на православный храм и пост ДПС. В республике введен режим КТО.

По последним данным МВД Дагестана, убиты шесть сотрудников полиции, еще 12 ранено. «Интерфакс» указывает, что число пострадавших достигло 23 человек. В частности, в Дербенте были убиты священник и охранник церкви в Махачкале. По меньшей мере двоих боевиков убили, еще двоих задержали, передает «Интерфакс».