Обыски проходят в администрации подмосковного города Химки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В здании администрации Химок проходят обыски и другие следственные действия», — сказал собеседник агентства.

По данным SHOT, задержаны заместитель главы Химок Ирина Жданкина и начальник управления по развитию территорий и инвестициям Администрации г.о. Химки Евгения Янченко.

Официально эта информация подтверждена не была.

В начале июля Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-заместителя главы Химок Николая Минаева. Ему заочно предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки, Минаев объявлен в международный розыск. Мера пресечения вступит в силу с момента задержания его на территории России или экстрадиции.

В базе розыска МВД Минаев появился 27 июня. Где он находится неизвестно. SHOT писал, что бывший заместитель главы города покинул Россию после того, как против него возбудили уголовное дело.

Утром 24 июля ТАСС сообщал о задержании бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным агентства, у Егорова в Москве и Тамбове по нескольким адресам проводятся обыски.