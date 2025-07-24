Бывшего главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 24 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, Егоров задержан в рамках дела по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.
«С ним проводятся следственные действия», — добавил источник ТАСС.
Сейчас у Егорова в Москве и Тамбове по нескольким адресам проводятся обыски, пишет агентство. Других подробностей дела в материале не приводится.
Официальных сообщений о задержании экс-губернатора Тамбовской области пока не поступало.
Максим Егоров возглавлял Тамбовскую область с осени 2021 года по ноябрь 2024-го. В октябре 2021 года он был назначен врио губернатора региона, а в сентябре 2022-го избрался на должность с результатом 84,95%.
Уходя в отставку в ноябре 2024 года, Егоров заявил, что «руководство страны» ставит перед ним «другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять». «Я настоящий тамбовчанин, и я рад, что тамбовский волк теперь товарищ», — сказал он тогда. В правительстве региона тогда заявили, что Егоров переходит «на новую работу на федеральный уровень». Впоследствии о каких-либо назначениях чиновника на тот или иной пост не сообщалось.
Егоров пробыл на посту главы Тамбовской области недолго, но все это время он «демонстрировал гиперлояльность» и старался «активно пиариться на теме СВО», заявил RTVI после его отставки политолог Александр Кынев.
После отставки Егорова Тамбовскую область возглавил бывший мэр Краснодара, участник проекта «Время героев» Евгений Первышов.
Максиму Егорову 48 лет, он родился в Нижнем Новгороде, окончил Волжскую государственную академию водного транспорта. Госслужбу начал в 1999 году в администрации Ленинского района Нижнего Новгорода, затем перешел в «Нижновэнерго», где работал на различных должностях в 2000-2005 годах. В 2005-2015 годах занимал руководящие посты в Федеральной службе по тарифам (ФСТ) в Москве. В ФСТ дослужился до начальника Управления регулирования электроэнергетической отрасли.
В 2016—2018 годах Егоров был советником губернатора Тюменской области в представительстве правительства региона в органах госвласти. В 2018 году стал советником министра строительства, в том же году был назначен замглавы Минстроя. В декабре 2019 года занял должность главного государственного жилищного инспектора России, которую занимал до момента перевода на пост тамбовского врио губернатора.