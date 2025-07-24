Бывшего главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 24 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Егоров задержан в рамках дела по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

«С ним проводятся следственные действия», — добавил источник ТАСС.

Сейчас у Егорова в Москве и Тамбове по нескольким адресам проводятся обыски, пишет агентство. Других подробностей дела в материале не приводится.

Официальных сообщений о задержании экс-губернатора Тамбовской области пока не поступало.

Максим Егоров возглавлял Тамбовскую область с осени 2021 года по ноябрь 2024-го. В октябре 2021 года он был назначен врио губернатора региона, а в сентябре 2022-го избрался на должность с результатом 84,95%.

Уходя в отставку в ноябре 2024 года, Егоров заявил, что «руководство страны» ставит перед ним «другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять». «Я настоящий тамбовчанин, и я рад, что тамбовский волк теперь товарищ», — сказал он тогда. В правительстве региона тогда заявили, что Егоров переходит «на новую работу на федеральный уровень». Впоследствии о каких-либо назначениях чиновника на тот или иной пост не сообщалось.

Егоров пробыл на посту главы Тамбовской области недолго, но все это время он «демонстрировал гиперлояльность» и старался «активно пиариться на теме СВО», заявил RTVI после его отставки политолог Александр Кынев.

После отставки Егорова Тамбовскую область возглавил бывший мэр Краснодара, участник проекта «Время героев» Евгений Первышов.