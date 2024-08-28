Аэропорт Казани не принимает и не отправляет самолеты с 07:00 мск, сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 28 августа на работу аэропорта Казани введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 07:00 мск», — говорится в сообщении.

По данным Росавиации, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Baza пишет, что ограничения связаны с угрозой атаки беспилотников. По данным телеграм-канала, задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет.

В пресс-службе казанского аэропорта позже сообщили, что рейсы, направляющиеся в Казань из Москвы (Шереметьево) и Сочи, перенаправлены на запасной аэродром в Самару.

Это не первый случай, когда аэропорт Казани временно прекратил прием и отправку гражданских авиарейсов. В середине мая 2024 года он также приостанавливал работу. Впоследствии стало известно, что средства ПВО Татарстана сбили украинский беспилотник над населенным пунктом, расположенным примерно в 25 км от Казани.

В конце июля работа аэропортов в Нижнекамске и Казани также была временно остановлена из-за ограничений, связанных с обеспечением безопасности.