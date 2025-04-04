В афганской провинции Хост живет мужчина, утверждающий, что ему 140 лет, пишет TOLOnews. Если его возраст подтвердится, он может оказаться одним из старейших людей в мире.

Родственники предполагаемого долгожителя добиваются подтверждения его возраста официальными документами. Сам мужчина по имени Акель Назир заявил, что ему было уже за 30 лет, когда Афганистан получил независимость от Великобритании (1919 год).

По словам афганца, он помнит празднование Дня независимости во дворце короля Афганистана Амануллы Хана.

«Мне тогда было за 30, и я помню, как сказал, что британцы бежали, и встал на колени. Все были счастливы и благодарили короля Амануллу-хана за то, что он прогнал британцев. Многие лидеры сопровождали нас в президентский дворец, но сейчас все они уже скончались», — рассказал Назир.

Семья мужчины насчитывает более 100 человек. У его внуков, одному из которых 50 лет, уже есть свои внуки, пишет TOLOnews. Для проверки возраста Назира будет отправлена ​​специальная техническая группа, сообщил пресс-секретарь губернатора Хоста Мустагфар Гурбаз.

Если его возраст подтвердится, он получит специальную медицинскую помощь. Власти также предпримут усилия, чтобы зарегистрировать имя Назира в мировых книгах рекордов.

В начале 2025 года в Японии умерла 116-летняя Томико Итоока, которая считалась старейшим человеком на Земле из ныне живущих. После ее смерти титул перешел бразильской монахине Ине Канабарро Лукас, которой сейчас тоже 116 лет. Старейшей из когда-либо живших людей считается француженка Жанна Кальман, она прожила 122 года и 164 дня.