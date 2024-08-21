Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока Афганистана за последний год добилось увольнения 281 сотрудника силовых структур за отказ носить бороды. Об этом говорится в отчете ведомства, передает Spiegel online. Оно было создано в 2021 году пришедшим к власти правительством талибов* вместо упраздненного министерства по делам женщин.

Директор по планированию и законодательству Мохибулла Мохлис также рассказал на пресс-конференции, что по всей стране были уничтожены 21 328 музыкальных инструментов.

Еще тысячам афганцев запретили «распространять на рынках аморальные и неэтичные фильмы». Всего же за «аморальные действия» арестовали 13 000 человек, правда, половину отпустили спустя 24 часа. За что их задерживали и что стало с остальными, не сообщается.

Правительство «Талибана»* запретило въезд в страну спецдокладчику ООН по ситуации с правами человека в Афганистане, утверждает агентство AFP. Официально генсек Антониу Гуттериш это не подтверждал.

Как сообщал RTVI, в недавнем отчете ЮНЕСКО говорится о том, что 1,4 миллиона девочек в Афганистане лишились среднего образования с приходом к власти талибов*. По сравнению с апрелем 2023 года число девочек, лишенных возможности учиться с 12 лет, выросло на 300 тысяч. Всего же с 2021 года в среднюю школу теперь не ходят 1,4 млн девочек и девушек.

Ранее в интервью RTVI спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов назвал положение женщин в стране ее «внутренним делом».

*«Талибан» признан в России террористической организацией и запрещен