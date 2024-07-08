В селе Волчиха Алтайского края победителей местного конкурса рыбаков наградили медалями с надписями на украинском языке, закрепленными на лентах цветов российского флага. Туда уже выехали полицейские и начали проверку, сообщили RTVI в пресс-службе краевого ГУ МВД.

«Сотрудники отделения МВД России по Волчихинскому району по данному факту проводят проверку. По результатам этой проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сказали в управлении.

Там не смогли уточнить, как именно могут квалифицировать действия предполагаемых ответственных лиц.

Как передало РИА Новости, соревнования по рыбной ловле состоялись 7 июля, их организовали в охотничье-рыболовном потребительском кооперативе «Приборовое».

По данным краевого издания Amic.ru, вручение медалей, на которых номера призовых мест были написаны по-украински, «многие расценили как провокацию». Один из участников конкурса подчеркнул, что как раз недавно в зоне боевых действий на Украине погибли двое молодых мужчин из Волчихи.

«Пацаны свои жизни отдают, а нам вручают такие медали. Я не понимаю, куда смотрели организаторы? Нашему негодованию нет предела», — цитирует его Amic.ru.

Организаторы рассказали, что «медали приобрели на одной из популярных торговых площадок, не обратив внимания на буквы». В разговоре с РБК они дали понять, что закупка проводилась без ведома председателя кооператива — бывшего главы райсовета депутатов Владимира Артеменко, который сейчас в отпуске.

Призерам конкурса принесли извинения и пообещали вручить новые награды.