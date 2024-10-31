Президент Аргентины Хавьер Милей освободил от должности министра иностранных дел страны Диану Мондино, пишет Bloomberg. В заявлении на сайте аргентинского правительства, где сообщается об отставке министра, также говорится о начале поисков чиновников, продвигающих повестку «врагов свободы».

Милей принял решение уволить Мондино из-за голосования в ООН, где рассматривалась возможность снятия американских санкций с Кубы. Мондино, занимавшая сторону Милея с начала его предвыборной кампании, проголосовала за отмену санкций.

«Аргентина переживает период глубоких перемен, и этот новый этап требует, чтобы наш дипломатический корпус в каждом решении отражал ценности свободы, суверенитета и индивидуальных прав, которые характеризуют западные демократии», — говорится в заявлении на сайте правительства.

Власти Аргентины также выразили «категорический» протест против «кубинской диктатуры» и пообещали твердо проводить внешний курс, направленный на осуждение режимов, которые нарушают права человека и свободу личности.

«Аргентинская Республика будет защищать вышеупомянутые принципы на всех международных форумах, в которых она участвует, а исполнительная власть начнет проверку кадрового состава Министерства иностранных дел с целью выявления сторонников повестки врагов свободы», — отметили в правительстве.

Пресс-секретарь Милея заявил в соцсети X, что новым главой министерства станет посол Аргентины в США Херардо Вертейн.

В конце сентября генеральный прокурор Венесуэлы Тарке Вильям Сааб направил в Интерпол обращение, в котором потребовал объявить Милея в международный розыск. Помимо президента Аргентины, Сааб также попросил объявить в розыск генерального секретаря канцелярии Карину Милей, которая приходится сестрой главе государства, и министра безопасности страны Патрисию Буллрич.

Генпрокурор Венесуэлы обратился в Интерпол после конфискации венесуэльского самолета Emtrasur, размещенного в Буэнос-Айресе. Сааб заявил, что власти Аргентины подозреваются в «краже с отягчающими обстоятельствами», отмывании денег и выведении самолета из строя.