В Армавире объявили в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве участника военной операции на Украине, сообщает 18 июля следственное управление СК по Краснодарскому краю.

«По данным следствия, в ночь на 14 июля 2024 года около одного из кафе, расположенных на улице Ленина в городе Армавире в ходе конфликта местный житель нанес участнику специальной военной операции не менее одного удара ножом в область живота и скрылся с места происшествия», — говорится в тексте официального сообщения.

Потерпевшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Несмотря на это, он скончался от полученного ранения.

Изначально уголовное дело было возбуждено по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью). После смерти потерпевшего его переквалифицировали по ст. 105 УК (убийство). Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

В сообщении отмечается, что руководитель краснодарского управления СК Андрей Маслов поставил на контроль ход следствия. Он распорядился принять меры по поиску подозреваемого и дать правовую оценку действиям всех участников конфликта.

В начале июля в одном из отделений полиции в Махачкале умер участник боевых действий на Украине, задержанный за нарушение общественного порядка. По факту произошедшего дагестанское управление СК организовало доследственную проверку.