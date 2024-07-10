В Махачкале в одном из отделений полиции умер мужчина, задержанный за нарушение общественного порядка. Об этом сообщил наблюдатель общественной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев в своем телеграм-канале.

Задержанным оказался участник боевых действий на Украине А. Джабраилов 1976 года рождения. Заявление на него поступило 9 июля в 16:20 по местному времени (совпадает с московским). Телеграм-канал «Криминальные хроники МВД Дагестана», связанный с ведомством, написал, что Джабраилов «бегал с ножом в руках по крыше дома на проспекте Р. Гамзатова в Махачкале».

После того, как очевидцы сообщили об этом в правоохранительные органы, на место выехали наряды полиции. Сотрудники смогли обезвредить Джабраилова, но успокоить его им не удалось — он продолжал вести себя агрессивно и напал на одного из правоохранителей, сломав ему руку. Родители задержанного, прибывшие на место вместе с полицейскими, также не смогли привести сына в адекватное состояние.

«В один момент он меня узнал. Ой, говорит, мама, вышла ко мне. Потом тут же стал спрашивать, какое у меня звание, что я за женщина такая и зачем вообще пришла. <…> Потом опять посмотрел и сказал: „Мама, я долго жить не буду“», — рассказала мать арестованного во время допроса.

По словам женщины, скорую помощь сотрудники полиции вызвали уже в отделение. До этого с Джабраиловым «очень долго разговаривали» сотрудники правоохранительных органов, но «никакой физической силы полиция по отношению к нему не применяла».

«Какой-то ему парень понравился — он без формы был. Его привели. А вот так руку никто не поднял на него», — рассказала мать задержанного.

По словам наблюдателя общественной комиссии (ОНК) Дагестана Хадулаева, Джабраилов скончался в «половину седьмого вечера в здании Советского РОВД». Скорая помощь, приехавшая в РОВД, констатировала смерть мужчины спустя 5—7 минут после его привода в отделение полиции.

По факту произошедшего СУ СК России по Дагестану организовало доследственную проверку, которая установит все обстоятельства случившегося, а также причину смерти задержанного.

Смерть чеченца в отделе полиции в Москве

В начале апреля в одном из московских отделений полиции умер чеченец Асхаб Успанов, на которого был составлен протокол о мелком хулиганстве.

О смерти Успанова изначально сообщил чеченский оппозиционный телеграм-канал 1ADAT*. В публикации утверждалось, что силовики задержали мужчину в ночь на 23 марта на автобусной остановке якобы по подозрению в соучастии в теракте в «Крокус Сити Холле».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По последним данным, в результате вооруженного нападения погибли 144 человека, пострадали более 550. Всего по делу о теракте арестованы более 10 человек.

По версии 1ADAT*, силовики якобы подвергли Касуева пыткам, в результате чего у мужчины были зафиксированы переломы, травмы и гематомы.

Baza со ссылкой на свидетельства полицейских писала, что силовики обнаружили тело Успанова в 18:22 мск, после чего вызвали медиков. По данным канала, приехавшие врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины. В документах причина смерти «была оформлена как суицид», указывает Baza.

* движение «Адат» внесено в список экстремистских и запрещено